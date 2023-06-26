В свердловском городе на заводе откроют концертный зал

26 июня 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

На заводе Турчаниновых-Соломирских первый концерт пройдет 2 июля Фото: Московец Илья © URA.RU Список свердловских музыкальных площадок пополнит новый концертный зал. Он расположится в Сысерти в Мартеновском цехе на старинном уральском заводе Турчаниновых-Соломирских. Информация об этом появилась в telegram-канале «Лето на заводе». «Одно из главных событий грядущих выходных: открытие концертного зала в Мартеновском цехе! Весь сезон будем показывать в нем разные музыкальные форматы: оперные и джазовые концерты, выступления больших симфонических оркестров и хоровое многоголосие», — сообщают представители «Лето на заводе». Первый концерт пройдет 2 июля в 16:00. На новой площадке выступит джазовая певица Флора Бичахчян с иммерсивным концертом на пересечении музыки и театра и в сопровождении арфы.

Список свердловских музыкальных площадок пополнит новый концертный зал. Он расположится в Сысерти в Мартеновском цехе на старинном уральском заводе Турчаниновых-Соломирских. Информация об этом появилась в telegram-канале «Лето на заводе». «Одно из главных событий грядущих выходных: открытие концертного зала в Мартеновском цехе! Весь сезон будем показывать в нем разные музыкальные форматы: оперные и джазовые концерты, выступления больших симфонических оркестров и хоровое многоголосие», — сообщают представители «Лето на заводе». Первый концерт пройдет 2 июля в 16:00. На новой площадке выступит джазовая певица Флора Бичахчян с иммерсивным концертом на пересечении музыки и театра и в сопровождении арфы.