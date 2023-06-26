В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило магазины

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Всемирный День шопинга. Екатеринбург, шопинг, тц гринвич, черная пятница, проверка qr-кода
В торговом центре произошел сбой в работе насосной станции, в итоге один из этажей затопило Фото:

В торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге произошла коммунальная авария, из-за чего с потолка на одном из этажей потекла вода. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, информацию подтвердили в пресс-службе ТРЦ.

«Был сбой в работе насосной станции, из-за чего произошла небольшая протечка на нижний этаж. Все быстро перекрыли», — отметили представители «Гринвича».

При этом, по словам посетителей, от потопа сильно пострадал магазин «М. Видео», где продают электронную технику. Сколько еще магазинов пострадали, в ТРЦ не уточнили. «Это рабочая история. Со всеми арендаторами есть договора, где прописано, как разрешаются такие ситуации. Будем решать в частном порядке», — рассказали в пресс-службе ТЦ.

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В торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге произошла коммунальная авария, из-за чего с потолка на одном из этажей потекла вода. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, информацию подтвердили в пресс-службе ТРЦ. «Был сбой в работе насосной станции, из-за чего произошла небольшая протечка на нижний этаж. Все быстро перекрыли», — отметили представители «Гринвича». При этом, по словам посетителей, от потопа сильно пострадал магазин «М. Видео», где продают электронную технику. Сколько еще магазинов пострадали, в ТРЦ не уточнили. «Это рабочая история. Со всеми арендаторами есть договора, где прописано, как разрешаются такие ситуации. Будем решать в частном порядке», — рассказали в пресс-службе ТЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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