В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило магазины

В торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге произошла коммунальная авария, из-за чего с потолка на одном из этажей потекла вода. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, информацию подтвердили в пресс-службе ТРЦ.
«Был сбой в работе насосной станции, из-за чего произошла небольшая протечка на нижний этаж. Все быстро перекрыли», — отметили представители «Гринвича».
При этом, по словам посетителей, от потопа сильно пострадал магазин «М. Видео», где продают электронную технику. Сколько еще магазинов пострадали, в ТРЦ не уточнили. «Это рабочая история. Со всеми арендаторами есть договора, где прописано, как разрешаются такие ситуации. Будем решать в частном порядке», — рассказали в пресс-службе ТЦ.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.