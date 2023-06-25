В ХМАО продолжается набор в частную армию Пригожина

26 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

На выходных номера рекрутеров Пригожина молчали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рекрутеры частной армии Пригожина возобновили прием контрактников в ХМАО. Это выяснили журналисты URA.RU, связавшись по номеру, указанному ранее в рекламе рекрутинговой компании бизнесмена. На выходных все контактные номера телефонов молчали, а сейчас там вновь отвечают на звонки. Для начала кандидаты в наемники должны заполнить анкету, в которой необходимо указать при наличии хронические заболевания. «Позже с вами свяжутся и сообщат, где пройти тест физической подготовки. Для мужчин старше сорока лет нужно 20 раз отжаться и пробежать километр. После сдачи нормативов доброволец должен оправиться в Краснодарский край, где расположены лагеря подготовки», — сообщил в беседе с URA.RU представитель Пригожина. В «Центре спортивной подготовки и реабилитации Алексея Ашапатова», где раньше проводилось тестирование будущих бойцов Пригожина, сообщили, что к ним после событий 23 и 24 июня никто из представителей Пригожина не обращался. «Мы не знаем, будем ли продолжать сотрудничество с данной компанией. Пока к нам после известных событий никто не обращался», — сообщил руководитель центра Павел Сазонов. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в центре набора в армию Пригожина прошли обыски. Это произошло после того, как вечером 23 июня бизнесмен обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов его частной армии. МО опровергло это заявление, а Владимир Путин в своем обращении назвал это вооруженным мятежом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рекрутеры частной армии Пригожина возобновили прием контрактников в ХМАО. Это выяснили журналисты URA.RU, связавшись по номеру, указанному ранее в рекламе рекрутинговой компании бизнесмена. На выходных все контактные номера телефонов молчали, а сейчас там вновь отвечают на звонки. Для начала кандидаты в наемники должны заполнить анкету, в которой необходимо указать при наличии хронические заболевания. «Позже с вами свяжутся и сообщат, где пройти тест физической подготовки. Для мужчин старше сорока лет нужно 20 раз отжаться и пробежать километр. После сдачи нормативов доброволец должен оправиться в Краснодарский край, где расположены лагеря подготовки», — сообщил в беседе с URA.RU представитель Пригожина. В «Центре спортивной подготовки и реабилитации Алексея Ашапатова», где раньше проводилось тестирование будущих бойцов Пригожина, сообщили, что к ним после событий 23 и 24 июня никто из представителей Пригожина не обращался. «Мы не знаем, будем ли продолжать сотрудничество с данной компанией. Пока к нам после известных событий никто не обращался», — сообщил руководитель центра Павел Сазонов. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в центре набора в армию Пригожина прошли обыски. Это произошло после того, как вечером 23 июня бизнесмен обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов его частной армии. МО опровергло это заявление, а Владимир Путин в своем обращении назвал это вооруженным мятежом.