Силовики задержали вандала, разгромившего кладбище в Челябинске

Задержанный признал свою вину, в содеянном раскаивается Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинские силовики установили и задержали вандала, подозреваемого в повреждении надгробий на кладбище «Градское», расположенное в Курчатовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Благодаря грамотным действиям оперативников городского управления МВД России и областного главка подозреваемый, 2002 года рождения, задержан и доставлен в отдел полиции. Вину подозреваемый признает, в содеянном раскаивается», — пояснили в пресс-службе.

Раскрытие преступления было взято на особый контроль руководством регионального главка полиции. К выяснению обстоятельств были подключены самые опытные сотрудники полиции.

Ранее сообщение об инциденте поступило в отдел полиции «Курчатовский». Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений.