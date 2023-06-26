Силовики задержали вандала, разгромившего кладбище в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
Задержанный признал свою вину, в содеянном раскаивается Фото:

Челябинские силовики установили и задержали вандала, подозреваемого в повреждении надгробий на кладбище «Градское», расположенное в Курчатовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Благодаря грамотным действиям оперативников городского управления МВД России и областного главка подозреваемый, 2002 года рождения, задержан и доставлен в отдел полиции. Вину подозреваемый признает, в содеянном раскаивается», — пояснили в пресс-службе.

Раскрытие преступления было взято на особый контроль руководством регионального главка полиции. К выяснению обстоятельств были подключены самые опытные сотрудники полиции.

Ранее сообщение об инциденте поступило в отдел полиции «Курчатовский». Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские силовики установили и задержали вандала, подозреваемого в повреждении надгробий на кладбище «Градское», расположенное в Курчатовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Благодаря грамотным действиям оперативников городского управления МВД России и областного главка подозреваемый, 2002 года рождения, задержан и доставлен в отдел полиции. Вину подозреваемый признает, в содеянном раскаивается», — пояснили в пресс-службе. Раскрытие преступления было взято на особый контроль руководством регионального главка полиции. К выяснению обстоятельств были подключены самые опытные сотрудники полиции. Ранее сообщение об инциденте поступило в отдел полиции «Курчатовский». Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...