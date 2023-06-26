Baza: в Ростове горит зоопарк. Видео 26 июня 2023 в 21:02 Размер текста - 17 + Из зоопарка начали эвакуировать животных и людей Фото: Московец Илья © URA.RU В зоопарке Ростова-на-Дону возник крупный пожар. В настоящее время там проводится эвакуация людей и животных. «В Ростове-на-Дону крупный пожар в местном зоопарке», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в данный момент начата эвакуация людей и животных. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В зоопарке Ростова-на-Дону возник крупный пожар. В настоящее время там проводится эвакуация людей и животных. «В Ростове-на-Дону крупный пожар в местном зоопарке», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в данный момент начата эвакуация людей и животных. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям