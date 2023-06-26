Baza: в Ростове горит зоопарк. Видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, пожарный
Из зоопарка начали эвакуировать животных и людей Фото:

В зоопарке Ростова-на-Дону возник крупный пожар. В настоящее время там проводится эвакуация людей и животных.

«В Ростове-на-Дону крупный пожар в местном зоопарке», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в данный момент начата эвакуация людей и животных.

URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В зоопарке Ростова-на-Дону возник крупный пожар. В настоящее время там проводится эвакуация людей и животных. «В Ростове-на-Дону крупный пожар в местном зоопарке», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в данный момент начата эвакуация людей и животных. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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