Из зоопарка начали эвакуировать животных и людей
В зоопарке Ростова-на-Дону возник крупный пожар. В настоящее время там проводится эвакуация людей и животных.
«В Ростове-на-Дону крупный пожар в местном зоопарке», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в данный момент начата эвакуация людей и животных.
URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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