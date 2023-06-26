Власти свердловского города заявили о снижении уровня воды в водоеме

Уровень воды в Верхнем пруду в Полевском снизится

27 июня 2023 в 01:47 Размер текста - 17 +

В Верхнем пруду в Полевском снизится уровень воды из-за ремонта плотины (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уровень воды в Верхнем пруду Полевского (Свердловская область) снизится из-за ремонта гидроузла по улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Уровень воды в Верхнем пруду начнет снижаться. Речь о водоеме в южной части городе, здесь идет ремонт гидроузла по Кирова», — пишет пресс-служба Полевского в соцсети «ВКонтакте». Рабочие приступили к этапу берегоукрепления. При этом уровень воды уже опустился на 20 сантиметров. В мэрии добавили, что в ближайшие две недели уровень воды сократится еще на 2,3-2,5 метра. Ремонтные работы ведутся в июне, чтобы пагубно не повлиять на флору и фауну водоема. Капитальный ремонт на территории пруда начался осенью 2022 года. В мэрии Полевского пообещали, что проект закончат к 2025 году. Плотина на водоеме используется с 1974 года, последний раз ее реконструировали в 1960-х годах. Берегоукрепление выполнялось в 1981 году.

Уровень воды в Верхнем пруду Полевского (Свердловская область) снизится из-за ремонта гидроузла по улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Уровень воды в Верхнем пруду начнет снижаться. Речь о водоеме в южной части городе, здесь идет ремонт гидроузла по Кирова», — пишет пресс-служба Полевского в соцсети «ВКонтакте». Рабочие приступили к этапу берегоукрепления. При этом уровень воды уже опустился на 20 сантиметров. В мэрии добавили, что в ближайшие две недели уровень воды сократится еще на 2,3-2,5 метра. Ремонтные работы ведутся в июне, чтобы пагубно не повлиять на флору и фауну водоема. Капитальный ремонт на территории пруда начался осенью 2022 года. В мэрии Полевского пообещали, что проект закончат к 2025 году. Плотина на водоеме используется с 1974 года, последний раз ее реконструировали в 1960-х годах. Берегоукрепление выполнялось в 1981 году.