26 июня 2023

В ГД предложили создать страховую госкомпанию для новых регионов РФ

Депутат Миронов: в новых регионах РФ нужно создать страховую компанию
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
В начале работы компания может осуществлять страхование в рамках ОСАГО Фото:
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Депутаты Госдумы РФ предлагают создать специальную страховую компанию для работы в Крыму и новых регионах. В начале она могла бы заниматься страхованием автогражданской ответственности. С подобной инициативой лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов планирует обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Для новых субъектов РФ нужно создать государственную страховую компанию. Она может осуществлять страхование в рамках ОСАГО и иные виды страхования по минимальным тарифам», — рассказал Миронов «Известиям».

Депутат уточнил, что из-за высоких рисков есть опасения установки высоких тарифов на любые виды страхования. Если такая страховая система покажет себя хорошо, что ее деятельность можно было бы «распространить и на другие субъекты РФ».

Ранее источники, близкие к властям новых регионов РФ сообщили, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется создание единого информационного пространства. Уточняется, что повестка должна быть наполнена социально-экономической тематикой и «созиданием».

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Депутаты Госдумы РФ предлагают создать специальную страховую компанию для работы в Крыму и новых регионах. В начале она могла бы заниматься страхованием автогражданской ответственности. С подобной инициативой лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов планирует обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «Для новых субъектов РФ нужно создать государственную страховую компанию. Она может осуществлять страхование в рамках ОСАГО и иные виды страхования по минимальным тарифам», — рассказал Миронов «Известиям». Депутат уточнил, что из-за высоких рисков есть опасения установки высоких тарифов на любые виды страхования. Если такая страховая система покажет себя хорошо, что ее деятельность можно было бы «распространить и на другие субъекты РФ». Ранее источники, близкие к властям новых регионов РФ сообщили, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется создание единого информационного пространства. Уточняется, что повестка должна быть наполнена социально-экономической тематикой и «созиданием».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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