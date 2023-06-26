В ГД предложили создать страховую госкомпанию для новых регионов РФ

Депутат Миронов: в новых регионах РФ нужно создать страховую компанию

27 июня 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

В начале работы компания может осуществлять страхование в рамках ОСАГО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Депутаты Госдумы РФ предлагают создать специальную страховую компанию для работы в Крыму и новых регионах. В начале она могла бы заниматься страхованием автогражданской ответственности. С подобной инициативой лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов планирует обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «Для новых субъектов РФ нужно создать государственную страховую компанию. Она может осуществлять страхование в рамках ОСАГО и иные виды страхования по минимальным тарифам», — рассказал Миронов «Известиям». Депутат уточнил, что из-за высоких рисков есть опасения установки высоких тарифов на любые виды страхования. Если такая страховая система покажет себя хорошо, что ее деятельность можно было бы «распространить и на другие субъекты РФ». Ранее источники, близкие к властям новых регионов РФ сообщили, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется создание единого информационного пространства. Уточняется, что повестка должна быть наполнена социально-экономической тематикой и «созиданием».

Депутаты Госдумы РФ предлагают создать специальную страховую компанию для работы в Крыму и новых регионах. В начале она могла бы заниматься страхованием автогражданской ответственности. С подобной инициативой лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов планирует обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «Для новых субъектов РФ нужно создать государственную страховую компанию. Она может осуществлять страхование в рамках ОСАГО и иные виды страхования по минимальным тарифам», — рассказал Миронов «Известиям». Депутат уточнил, что из-за высоких рисков есть опасения установки высоких тарифов на любые виды страхования. Если такая страховая система покажет себя хорошо, что ее деятельность можно было бы «распространить и на другие субъекты РФ». Ранее источники, близкие к властям новых регионов РФ сообщили, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется создание единого информационного пространства. Уточняется, что повестка должна быть наполнена социально-экономической тематикой и «созиданием».