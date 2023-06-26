В ГД предложили создать страховую госкомпанию для новых регионов РФ

Депутаты Госдумы РФ предлагают создать специальную страховую компанию для работы в Крыму и новых регионах. В начале она могла бы заниматься страхованием автогражданской ответственности. С подобной инициативой лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов планирует обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
«Для новых субъектов РФ нужно создать государственную страховую компанию. Она может осуществлять страхование в рамках ОСАГО и иные виды страхования по минимальным тарифам», — рассказал Миронов «Известиям».
Депутат уточнил, что из-за высоких рисков есть опасения установки высоких тарифов на любые виды страхования. Если такая страховая система покажет себя хорошо, что ее деятельность можно было бы «распространить и на другие субъекты РФ».
Ранее источники, близкие к властям новых регионов РФ сообщили, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется создание единого информационного пространства. Уточняется, что повестка должна быть наполнена социально-экономической тематикой и «созиданием».
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