Бастрыкин затребовал доклад после пожара от удара молнии в Челябинске

Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад после пожара от удара молнии в многоквартирном доме Челябинска. Инцидент произошел в июне 2021 года.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о расследовании уголовного дела об оказании небезопасных услуг в Челябинской области. Также он затребовал доклад о принятых процессуальных решениях и по доводам жителей, несогласных с ними», — сообщили в пресс-службе СК России.

Пожар, уничтоживший половину дома в микрорайоне, произошел в июне 2021 года. Молния ударила в кровлю, после чего началось возгорание, площадь которого составила 780 квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы, пострадавших нет. Жители заявили, что в случившемся виноват застройщик и другие лица, не установившие своевременно защиту от молнии. Было возбуждено и расследовалось уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.