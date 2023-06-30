Бастрыкин затребовал доклад после пожара от удара молнии в Челябинске

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела в Челябинске Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад после пожара от удара молнии в многоквартирном доме Челябинска. Инцидент произошел в июне 2021 года.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о расследовании уголовного дела об оказании небезопасных услуг в Челябинской области. Также он затребовал доклад о принятых процессуальных решениях и по доводам жителей, несогласных с ними», — сообщили в пресс-службе СК России.

Пожар, уничтоживший половину дома в микрорайоне, произошел в июне 2021 года. Молния ударила в кровлю, после чего началось возгорание, площадь которого составила 780 квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы, пострадавших нет. Жители заявили, что в случившемся виноват застройщик и другие лица, не установившие своевременно защиту от молнии. Было возбуждено и расследовалось уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад после пожара от удара молнии в многоквартирном доме Челябинска. Инцидент произошел в июне 2021 года. «Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о расследовании уголовного дела об оказании небезопасных услуг в Челябинской области. Также он затребовал доклад о принятых процессуальных решениях и по доводам жителей, несогласных с ними», — сообщили в пресс-службе СК России. Пожар, уничтоживший половину дома в микрорайоне, произошел в июне 2021 года. Молния ударила в кровлю, после чего началось возгорание, площадь которого составила 780 квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы, пострадавших нет. Жители заявили, что в случившемся виноват застройщик и другие лица, не установившие своевременно защиту от молнии. Было возбуждено и расследовалось уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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