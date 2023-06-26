26 июня 2023
25 июня 2023

В ХМАО к концу недели вернется лето

В ХМАО в начале июля температура поднимется до 29 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Город летом. Сургут, лето, парк за саймой, отдых горжан
Воздух прогреется до 29 градусов Фото:

Жителей Ханты-Мансийского автономного круга в воскресенье 2 июля ждет потепление до 27-29 градусов. Такой прогноз дали синоптики сервиса Gismeteo.

«На территории Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье 2 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до 27-29 градусов», — сообщается на сайте сервиса о погоде.

В Нижневартовске и Мегионе 2 июля синоптики обещают температуру воздуха днем 27, ночью — 11, облачно с прояснениями, ветер до восьми метров в секунду. В Сургуте и Ханты-Мансийске воздух прогреется до 28 градусов днем и до 11-16 ночью, а скорость ветра составит 10-12 м/с. В столице округа возможен небольшой дождь. Жарче всего будет в Нефтеюганске, до 29 градусов поднимется дневная температура.

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Жителей Ханты-Мансийского автономного круга в воскресенье 2 июля ждет потепление до 27-29 градусов. Такой прогноз дали синоптики сервиса Gismeteo. «На территории Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье 2 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до 27-29 градусов», — сообщается на сайте сервиса о погоде. В Нижневартовске и Мегионе 2 июля синоптики обещают температуру воздуха днем 27, ночью — 11, облачно с прояснениями, ветер до восьми метров в секунду. В Сургуте и Ханты-Мансийске воздух прогреется до 28 градусов днем и до 11-16 ночью, а скорость ветра составит 10-12 м/с. В столице округа возможен небольшой дождь. Жарче всего будет в Нефтеюганске, до 29 градусов поднимется дневная температура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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