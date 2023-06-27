Свердловские специалисты налаживают работу котельных в Макеевке

Специалисты из Свердловской области налаживают инфраструктуру Макеевки (Донецкая народная республика). Сейчас в городе делают скважины для котельных. Об этом URA.RU рассказали в администрации Макеевки.
«Уральские специалисты обустроят 22 скважины для котельных в Макеевке. Первые восемь уже пробурены в Центрально-городском и Горняцком районах подшефного Свердловской области города», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Водоснабжение от скважин на данный момент обеспечено для котельных на улицах Менделеева, Раздольной, Холмогоровской, Сусанина, Аксакова и других. Стартовали работы по обустройству скважины для подпитки котельной в Червоногвардейском районе. В работах участвует шесть специалистов и две единицы специальной техники.
В июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве с Макеевкой. Оно предполагает поддержку муниципалитета в решении ряда актуальных вопросов — в том числе в восстановлении инфраструктуры.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.