Свердловские специалисты налаживают работу котельных в Макеевке

27 июня 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

В работах участвует шесть специалистов и две единицы специальной техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты из Свердловской области налаживают инфраструктуру Макеевки (Донецкая народная республика). Сейчас в городе делают скважины для котельных. Об этом URA.RU рассказали в администрации Макеевки. «Уральские специалисты обустроят 22 скважины для котельных в Макеевке. Первые восемь уже пробурены в Центрально-городском и Горняцком районах подшефного Свердловской области города», — сообщили в пресс-службе мэрии. Водоснабжение от скважин на данный момент обеспечено для котельных на улицах Менделеева, Раздольной, Холмогоровской, Сусанина, Аксакова и других. Стартовали работы по обустройству скважины для подпитки котельной в Червоногвардейском районе. В работах участвует шесть специалистов и две единицы специальной техники. В июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве с Макеевкой. Оно предполагает поддержку муниципалитета в решении ряда актуальных вопросов — в том числе в восстановлении инфраструктуры.

Специалисты из Свердловской области налаживают инфраструктуру Макеевки (Донецкая народная республика). Сейчас в городе делают скважины для котельных. Об этом URA.RU рассказали в администрации Макеевки. «Уральские специалисты обустроят 22 скважины для котельных в Макеевке. Первые восемь уже пробурены в Центрально-городском и Горняцком районах подшефного Свердловской области города», — сообщили в пресс-службе мэрии. Водоснабжение от скважин на данный момент обеспечено для котельных на улицах Менделеева, Раздольной, Холмогоровской, Сусанина, Аксакова и других. Стартовали работы по обустройству скважины для подпитки котельной в Червоногвардейском районе. В работах участвует шесть специалистов и две единицы специальной техники. В июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве с Макеевкой. Оно предполагает поддержку муниципалитета в решении ряда актуальных вопросов — в том числе в восстановлении инфраструктуры.