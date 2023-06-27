Свердловские специалисты налаживают работу котельных в Макеевке

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Открытие котельни в Петухово. Курган, трубы, котельная, давление, тепло в доме, манометр, петухово, сезон, котельня, отопительный
В работах участвует шесть специалистов и две единицы специальной техники Фото:

Специалисты из Свердловской области налаживают инфраструктуру Макеевки (Донецкая народная республика). Сейчас в городе делают скважины для котельных. Об этом URA.RU рассказали в администрации Макеевки.

«Уральские специалисты обустроят 22 скважины для котельных в Макеевке. Первые восемь уже пробурены в Центрально-городском и Горняцком районах подшефного Свердловской области города», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Водоснабжение от скважин на данный момент обеспечено для котельных на улицах Менделеева, Раздольной, Холмогоровской, Сусанина, Аксакова и других. Стартовали работы по обустройству скважины для подпитки котельной в Червоногвардейском районе. В работах участвует шесть специалистов и две единицы специальной техники.

В июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве с Макеевкой. Оно предполагает поддержку муниципалитета в решении ряда актуальных вопросов — в том числе в восстановлении инфраструктуры.

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Специалисты из Свердловской области налаживают инфраструктуру Макеевки (Донецкая народная республика). Сейчас в городе делают скважины для котельных. Об этом URA.RU рассказали в администрации Макеевки. «Уральские специалисты обустроят 22 скважины для котельных в Макеевке. Первые восемь уже пробурены в Центрально-городском и Горняцком районах подшефного Свердловской области города», — сообщили в пресс-службе мэрии. Водоснабжение от скважин на данный момент обеспечено для котельных на улицах Менделеева, Раздольной, Холмогоровской, Сусанина, Аксакова и других. Стартовали работы по обустройству скважины для подпитки котельной в Червоногвардейском районе. В работах участвует шесть специалистов и две единицы специальной техники. В июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве с Макеевкой. Оно предполагает поддержку муниципалитета в решении ряда актуальных вопросов — в том числе в восстановлении инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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