«Газель» загорелась после столкновения с «Камазом» на дороге под Южноуральском
В Челябинской области 27 июня на автодороге Южноуральск-Челябинск столкнулись автомобили КАМАЗ и «Газель», которая в результате загорелась. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Сотрудники ведомства работали на ликвидации последствий ДТП на автодороге Южноуральск — Магнитогорск. После столкновения с КАМАЗом произошло возгорание „Газели“», — уточнили в ведомстве.
В результате ДТП пострадал водитель загоревшегося авто. Он госпитализирован Центральную городскую больницу Южноуральска.
Водитель «Газели» госпитализирован
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.