26 июня 2023

В Челябинской области сгорел автомобиль в результате ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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авария сургут дпс, колесо, дтп, авария
«Газель» загорелась после столкновения с «Камазом» на дороге под Южноуральском Фото:

В Челябинской области 27 июня на автодороге Южноуральск-Челябинск столкнулись автомобили КАМАЗ и «Газель», которая в результате загорелась. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники ведомства работали на ликвидации последствий ДТП на автодороге Южноуральск — Магнитогорск. После столкновения с КАМАЗом произошло возгорание „Газели“», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП пострадал водитель загоревшегося авто. Он госпитализирован Центральную городскую больницу Южноуральска.

Водитель «Газели» госпитализирован
Водитель «Газели» госпитализирован
Фото:

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В Челябинской области 27 июня на автодороге Южноуральск-Челябинск столкнулись автомобили КАМАЗ и «Газель», которая в результате загорелась. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Сотрудники ведомства работали на ликвидации последствий ДТП на автодороге Южноуральск — Магнитогорск. После столкновения с КАМАЗом произошло возгорание „Газели“», — уточнили в ведомстве. В результате ДТП пострадал водитель загоревшегося авто. Он госпитализирован Центральную городскую больницу Южноуральска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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