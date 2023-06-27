Свердловского экс-замминистра спорта утвердили на должность главы титановой столицы

Александра Маслова официально назначили главой Верхней Салды
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание рабочей группы по созданию депутатской вертикали с Павлом Крашенинниковым. Екатеринбург, маслов александр, тестов виктор
Александр Маслов официально стал главой Верхней Салды 27 июня Фото:

Экс-заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов официально вступил в должность мэра Верхней Салды (Свердловская область), которую называют титановой столицей России из-за местного предприятия «ВСМПО-Ависма». На заседании гордумы его единогласно избрали мэром города, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«На заседании гордумы состоялись выборы главы городского округа. 19 из 19 присутствующих депутатов проголосовали за кандидатуру Александра Маслова. С сегодняшнего дня он будет принимать стратегические решения в жизни Верхней Салды и нести ответственность за наш город», — отметили в мэрии.

Александр Маслов поблагодарил депутатов за поддержку и заявил, что готов работать на благо салдинцев и открыт для диалога. В мэрию Верхней Салды он перешел в конце февраля с поста заместителя министра спорта Свердловской области и курировал социальный блок в качестве замглавы. То, что в будущем он займет вакантный пост главы Верхней Салды, по словам источников URA.RU, было известно уже тогда. Его предшественник Игорь Сальников занял пост руководителя Мотовилихинского района в Пермском крае.

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Экс-заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов официально вступил в должность мэра Верхней Салды (Свердловская область), которую называют титановой столицей России из-за местного предприятия «ВСМПО-Ависма». На заседании гордумы его единогласно избрали мэром города, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «На заседании гордумы состоялись выборы главы городского округа. 19 из 19 присутствующих депутатов проголосовали за кандидатуру Александра Маслова. С сегодняшнего дня он будет принимать стратегические решения в жизни Верхней Салды и нести ответственность за наш город», — отметили в мэрии. Александр Маслов поблагодарил депутатов за поддержку и заявил, что готов работать на благо салдинцев и открыт для диалога. В мэрию Верхней Салды он перешел в конце февраля с поста заместителя министра спорта Свердловской области и курировал социальный блок в качестве замглавы. То, что в будущем он займет вакантный пост главы Верхней Салды, по словам источников URA.RU, было известно уже тогда. Его предшественник Игорь Сальников занял пост руководителя Мотовилихинского района в Пермском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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