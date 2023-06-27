Свердловского экс-замминистра спорта утвердили на должность главы титановой столицы

Александра Маслова официально назначили главой Верхней Салды

27 июня 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Александр Маслов официально стал главой Верхней Салды 27 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов официально вступил в должность мэра Верхней Салды (Свердловская область), которую называют титановой столицей России из-за местного предприятия «ВСМПО-Ависма». На заседании гордумы его единогласно избрали мэром города, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «На заседании гордумы состоялись выборы главы городского округа. 19 из 19 присутствующих депутатов проголосовали за кандидатуру Александра Маслова. С сегодняшнего дня он будет принимать стратегические решения в жизни Верхней Салды и нести ответственность за наш город», — отметили в мэрии. Александр Маслов поблагодарил депутатов за поддержку и заявил, что готов работать на благо салдинцев и открыт для диалога. В мэрию Верхней Салды он перешел в конце февраля с поста заместителя министра спорта Свердловской области и курировал социальный блок в качестве замглавы. То, что в будущем он займет вакантный пост главы Верхней Салды, по словам источников URA.RU, было известно уже тогда. Его предшественник Игорь Сальников занял пост руководителя Мотовилихинского района в Пермском крае.

Экс-заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов официально вступил в должность мэра Верхней Салды (Свердловская область), которую называют титановой столицей России из-за местного предприятия «ВСМПО-Ависма». На заседании гордумы его единогласно избрали мэром города, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «На заседании гордумы состоялись выборы главы городского округа. 19 из 19 присутствующих депутатов проголосовали за кандидатуру Александра Маслова. С сегодняшнего дня он будет принимать стратегические решения в жизни Верхней Салды и нести ответственность за наш город», — отметили в мэрии. Александр Маслов поблагодарил депутатов за поддержку и заявил, что готов работать на благо салдинцев и открыт для диалога. В мэрию Верхней Салды он перешел в конце февраля с поста заместителя министра спорта Свердловской области и курировал социальный блок в качестве замглавы. То, что в будущем он займет вакантный пост главы Верхней Салды, по словам источников URA.RU, было известно уже тогда. Его предшественник Игорь Сальников занял пост руководителя Мотовилихинского района в Пермском крае.