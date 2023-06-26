26 июня 2023

Жильцы челябинского общежития жалуются, что после пожара там могут жить только бомжи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в общежитие. Олимпийская, 4. Тюмень., пожар, дом после пожара, олимпийская улица, улица олимпийская4
Пожар в общежитии случился 7 мая 2023 года (архивное фото) Фото:

После пожара в общежитии, находящемся в поселке ГРЭС Троицка Челябинской области, могут жить только бомжи. Об этом жильцы общежития пишут в соцсетях.

«Улица Строителей, дом 22. У нас был пожар 7 мая 2023 года, выгорел центральный вход. Жить и находиться здесь было невозможно, так как ни воды, ни света, все пропахло гарью и была копоть. На третьем этаже практически никто не живет, за исключением бомжей, которые неоднократно устраивали пожары. Из-за тушения этих пожаров и прорыва труб у меня вся квартира в плесени, из-за которой постоянно болеют дети», — пишет Татьяна Ч. в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» соцсети ВКонтакте.

По словам жительницы, в общежитие приезжали представители городской администрации, которые обещали позвонить вечером по поводу предоставления жилья, но так и не позвонили. Сейчас Татьяна, которая является многодетной матерью, вынуждена жить у родственников. В общежитие, по ее словам, подвели только свет и воду, а больше ничего не ремонтировалось.

«В ЖКХ сказали, что все восстановили, можно жить. А как? В общежитие зайти страшно, не то, что проживать. В предоставлении другого жилья отказывают. А скоро зима! Помогите, пожалуйста», — пишет в паблике другая жительница, Марина С.

URA.RU отправило запрос в администрацию Троицка. На момент публикации новости ответ на него еще не поступил.

Следы пожара ликвидированы не везде
Следы пожара ликвидированы не везде
Часть помещений заняли бомжи
Часть помещений заняли бомжи
Жители боятся возвращаться в общежитие
Жители боятся возвращаться в общежитие
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После пожара в общежитии, находящемся в поселке ГРЭС Троицка Челябинской области, могут жить только бомжи. Об этом жильцы общежития пишут в соцсетях. «Улица Строителей, дом 22. У нас был пожар 7 мая 2023 года, выгорел центральный вход. Жить и находиться здесь было невозможно, так как ни воды, ни света, все пропахло гарью и была копоть. На третьем этаже практически никто не живет, за исключением бомжей, которые неоднократно устраивали пожары. Из-за тушения этих пожаров и прорыва труб у меня вся квартира в плесени, из-за которой постоянно болеют дети», — пишет Татьяна Ч. в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» соцсети ВКонтакте. По словам жительницы, в общежитие приезжали представители городской администрации, которые обещали позвонить вечером по поводу предоставления жилья, но так и не позвонили. Сейчас Татьяна, которая является многодетной матерью, вынуждена жить у родственников. В общежитие, по ее словам, подвели только свет и воду, а больше ничего не ремонтировалось. «В ЖКХ сказали, что все восстановили, можно жить. А как? В общежитие зайти страшно, не то, что проживать. В предоставлении другого жилья отказывают. А скоро зима! Помогите, пожалуйста», — пишет в паблике другая жительница, Марина С. URA.RU отправило запрос в администрацию Троицка. На момент публикации новости ответ на него еще не поступил.
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