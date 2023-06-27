Лукашенко впервые выступил после попытки мятежа в РФ: главные заявления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что в мире существует угроза глобального конфликта. Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. URA.RU приводит главное из заявлений лидера Белоруссии.

  • Александр Лукашенко заявил о 30-летней подготовке к войне. Он подчеркнул, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы. «Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом», — отметил он.
  • Все жители Белоруссии были взволнованы из-за вооруженного мятежа в России, который организовал бизнесмен Евгений Пригожин, поскольку у них с россиянами одно отечество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
  • По мнению главы Белоруссии, была упущена ситуация с вооруженным мятежом Евгения Пригожина. «Мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — заявил он.
  • Белоруссия будет без защиты, если Россия рухнет. «Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — подчеркнул Александр Лукашенко.
  • В Белоруссии армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о начале мятежа в РФ. «Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную готовность», — заявил Лукашенко.
  • По словам Лукашенко, «фальстарт» вооруженного мятежа произошел в Белоруссии. «Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов», — отметил он.
  • Есть угроза нового глобального конфликта, по мнению Александра Лукашенко. Главной целью силового блока считается недопущение эскалации.
  • Западные страны быстро воспользовались бы смутой, если бы она началась в Белоруссии и России. «Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались», — отметил президент Белоруссии.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. URA.RU приводит главное из заявлений лидера Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...