Лукашенко впервые выступил после попытки мятежа в РФ: главные заявления

Александр Лукашенко заявил, что в мире существует угроза глобального конфликта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. URA.RU приводит главное из заявлений лидера Белоруссии.
- Александр Лукашенко заявил о 30-летней подготовке к войне. Он подчеркнул, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы. «Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом», — отметил он.
- Все жители Белоруссии были взволнованы из-за вооруженного мятежа в России, который организовал бизнесмен Евгений Пригожин, поскольку у них с россиянами одно отечество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
- По мнению главы Белоруссии, была упущена ситуация с вооруженным мятежом Евгения Пригожина. «Мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — заявил он.
- Белоруссия будет без защиты, если Россия рухнет. «Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — подчеркнул Александр Лукашенко.
- В Белоруссии армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о начале мятежа в РФ. «Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную готовность», — заявил Лукашенко.
- По словам Лукашенко, «фальстарт» вооруженного мятежа произошел в Белоруссии. «Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов», — отметил он.
- Есть угроза нового глобального конфликта, по мнению Александра Лукашенко. Главной целью силового блока считается недопущение эскалации.
- Западные страны быстро воспользовались бы смутой, если бы она началась в Белоруссии и России. «Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались», — отметил президент Белоруссии.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.