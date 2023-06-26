26 июня 2023

На автодороге «М5-Урал» в Челябинской области ввели реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, ремонт дороги, дорога, асфальтирование, челябинск-екатеринбург
Реверсивное движение установили из-за дорожных работ Фото:

На автодороге «М5-Урал» в Катав-Ивановском районе Челябинской области 27 июня введено реверсивное движение из-за срезки асфальта. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«На автодороге „М5-Урал“ введено реверсивное движение! На территории Катав-Ивановского района, на 1608 км автодороги Москва-Челябинск с 15 часов ориентировочно до 18:00 часов 27 июня будут проводиться дорожные работы — срезка асфальта. На указанное время на данном участке будет организовано реверсивное движение. Будьте внимательны, ищите пути объезда», — предупредили в госавтоинспекции.

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На автодороге «М5-Урал» в Катав-Ивановском районе Челябинской области 27 июня введено реверсивное движение из-за срезки асфальта. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На автодороге „М5-Урал“ введено реверсивное движение! На территории Катав-Ивановского района, на 1608 км автодороги Москва-Челябинск с 15 часов ориентировочно до 18:00 часов 27 июня будут проводиться дорожные работы — срезка асфальта. На указанное время на данном участке будет организовано реверсивное движение. Будьте внимательны, ищите пути объезда», — предупредили в госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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