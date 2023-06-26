Энергетики решат вопросы с отоплением в развивающемся районе Сургута

СГЭС увеличит мощность котельной в Западном жилом районе Сургута

В котельной Западного жилого района проведут ремонт Фото: пресс-служба СГЭС

«Сургутские городские электрические сети» (СГЭС) приступили к ремонту и развитию теплосетей. Энергетики в том числе проводят работы на котельной К-45 в Западном жилом районе Сургута, мощности которой уже не хватает для развивающегося района. Суммарно инвестиции СГЭС в теплоэнергетику города за год составят 190 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Мы актуализировали проект ввода второго этапа строительства котельной в соответствии с растущими потребностями в тепловой энергии Западной части города. В текущем году будут приобретены материалы и оборудование, в 2024 году будет выполнен монтаж котлов и подача тепла в 39 микрорайон, где сегодня активно ведется комплексная жилая застройка. Реализация проекта позволит не только обеспечить надежное теплоснабжение Западной части Сургута, но также создаст резерв мощности для дальнейшего развития района»», — отметил генеральный директор СГЭС Пак Мен Чер.

Котельная уже обеспечивает теплом почти 100 тысяч человек. В 2023 и 2024 годах СГЭС инвестирует средства в строительство второй очереди котельной, что увеличит ее мощности почти в полтора раза.

Пока специалисты СГЭС в преддверии зимы выполняют ремонтные работы на котельной, они продлятся до 3 июля. «Уже была проведена противоаварийная тренировка с полным погашением котельной, выполнена проверка автоматического включения дизель-генераторных установок, отработаны действия оперативно-ремонтного персонала СГЭС в случае технологического нарушения», — сообщил заместитель главного инженера по теплоснабжению СГЭС Александр Марченков.

Энергетики также планируют строительство третьего тепловывода от Сургутской ГРЭС-1 до точки разветвления в 31В микрорайоне. «Новая тепломагистраль повысит надежность центральной и восточной частей города», — отметил Александр Марченков.

Кроме того, СГЭС продолжают работу по возведению защитно-архитектурного ограждения наземной части тепломагистрали «Сургутская ГРЭС-1 — ПКТС». Весной 2023 года энергетики приступили к благоустройству третьего открытого участка теплосети на проспекте Мира от ул. 30 лет Победы до ул. Маяковского протяженностью 1,7 километра. Два участка ограждения трубопровода уже функционируют.