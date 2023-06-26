26 июня 2023

Тюменец дважды ударил ножом собутыльника и продолжил пить

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник ответил ударом ножом на оскорбление Фото:

Житель Исетского района (Тюменская область) Шавгад Хасанов помещен в СИЗО за пьяную поножовщину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системе региона.

«Как следует из материалов дела, 24 июня в ходе распития спиртного потерпевший стал оскорбил Хасанова, на что он ножом нанес не менее двух ударов в область живот потерпевшего, после чего спокойно продолжил распивать спиртное. Потерпевший ушел домой, в последующем был госпитализирован и прооперирован», — рассказали в суде подробности.

По информации пресс-службы, ранее Хасанов уже был осужден за убийство, освободился из мест лишения свободы только в 2021 году. Ему было предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Злоумышленник отправлен в СИЗО до 25 августа.

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Житель Исетского района (Тюменская область) Шавгад Хасанов помещен в СИЗО за пьяную поножовщину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системе региона. «Как следует из материалов дела, 24 июня в ходе распития спиртного потерпевший стал оскорбил Хасанова, на что он ножом нанес не менее двух ударов в область живот потерпевшего, после чего спокойно продолжил распивать спиртное. Потерпевший ушел домой, в последующем был госпитализирован и прооперирован», — рассказали в суде подробности. По информации пресс-службы, ранее Хасанов уже был осужден за убийство, освободился из мест лишения свободы только в 2021 году. Ему было предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Злоумышленник отправлен в СИЗО до 25 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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