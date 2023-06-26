Тюменец дважды ударил ножом собутыльника и продолжил пить

Житель Исетского района (Тюменская область) Шавгад Хасанов помещен в СИЗО за пьяную поножовщину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системе региона.
«Как следует из материалов дела, 24 июня в ходе распития спиртного потерпевший стал оскорбил Хасанова, на что он ножом нанес не менее двух ударов в область живот потерпевшего, после чего спокойно продолжил распивать спиртное. Потерпевший ушел домой, в последующем был госпитализирован и прооперирован», — рассказали в суде подробности.
По информации пресс-службы, ранее Хасанов уже был осужден за убийство, освободился из мест лишения свободы только в 2021 году. Ему было предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Злоумышленник отправлен в СИЗО до 25 августа.
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