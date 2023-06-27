Президент России Владимир Путин наградил ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Кокшарова Виктора Анатольевича — ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина“», — указано в документе. Документ подписан 27 июня.
Ранее президент РФ Путин наградил пятерых жителей Свердловской области, чьи заслуги были замечены в Кремле. Согласно указу, двое свердловчан были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — это сотрудники РЖД в Свердловской области Игорь Золотухин и Сергей Татаринов. Работник «Синарского трубного завода» указом президента стал заслуженным металлургом РФ. Юрий и Светлана Бойковы из Свердловской области получили медаль ордена «Родительская слава».
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