Путин: костяк ВС РФ должен формироваться из проверенных людей

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
Костяк ВС РФ должен состоять из достойных людей, заявил Владимир Путин Фото:

Костяк руководства Вооруженных Сил РФ должен формироваться из тех, кто проявляет себя достойно в боевых действиях. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.

«Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто должным образом проявляет себя в боевой работе», — передает слова Путина ТАСС. Глава государства подчеркнул, что это важно для обеспечения высокого уровня профессионализма и эффективности военных структур.

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Костяк руководства Вооруженных Сил РФ должен формироваться из тех, кто проявляет себя достойно в боевых действиях. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля. «Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто должным образом проявляет себя в боевой работе», — передает слова Путина ТАСС. Глава государства подчеркнул, что это важно для обеспечения высокого уровня профессионализма и эффективности военных структур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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