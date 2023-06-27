Путин: костяк ВС РФ должен формироваться из проверенных людей

27 июня 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Костяк ВС РФ должен состоять из достойных людей, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Костяк руководства Вооруженных Сил РФ должен формироваться из тех, кто проявляет себя достойно в боевых действиях. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля. «Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто должным образом проявляет себя в боевой работе», — передает слова Путина ТАСС. Глава государства подчеркнул, что это важно для обеспечения высокого уровня профессионализма и эффективности военных структур.

Костяк руководства Вооруженных Сил РФ должен формироваться из тех, кто проявляет себя достойно в боевых действиях. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля. «Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто должным образом проявляет себя в боевой работе», — передает слова Путина ТАСС. Глава государства подчеркнул, что это важно для обеспечения высокого уровня профессионализма и эффективности военных структур.