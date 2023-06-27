Путин: костяк ВС РФ должен формироваться из проверенных людей

Костяк ВС РФ должен состоять из достойных людей, заявил Владимир Путин
Костяк руководства Вооруженных Сил РФ должен формироваться из тех, кто проявляет себя достойно в боевых действиях. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.
«Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто должным образом проявляет себя в боевой работе», — передает слова Путина ТАСС. Глава государства подчеркнул, что это важно для обеспечения высокого уровня профессионализма и эффективности военных структур.
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