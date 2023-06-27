Путин наградил троих челябинцев

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Президент присвоил одному из челябинцев почетное звание, двое других получили ордена Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июня наградил трех жителей Челябинской области. Информация об этом содержится в указе главы государства, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник высшей школы Российской федерации“ Шабиеву Салавату Галиевичу, заведующему кафедрой Южно-Уральского государственного университета. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Перевозчикова Владимира Андреевича, фрезеровщика ООО „Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК“, Халимова Анатолия Габдрафиковича начальника цеха ООО „Челябинский компрессорный завод“», — говорится в документе.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июня наградил трех жителей Челябинской области. Информация об этом содержится в указе главы государства, опубликованном на официальном сайте правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник высшей школы Российской федерации“ Шабиеву Салавату Галиевичу, заведующему кафедрой Южно-Уральского государственного университета. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Перевозчикова Владимира Андреевича, фрезеровщика ООО „Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК“, Халимова Анатолия Габдрафиковича начальника цеха ООО „Челябинский компрессорный завод“», — говорится в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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