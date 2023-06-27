Путин наградил троих челябинцев

27 июня 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Президент присвоил одному из челябинцев почетное звание, двое других получили ордена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июня наградил трех жителей Челябинской области. Информация об этом содержится в указе главы государства, опубликованном на официальном сайте правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник высшей школы Российской федерации“ Шабиеву Салавату Галиевичу, заведующему кафедрой Южно-Уральского государственного университета. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Перевозчикова Владимира Андреевича, фрезеровщика ООО „Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК“, Халимова Анатолия Габдрафиковича начальника цеха ООО „Челябинский компрессорный завод“», — говорится в документе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июня наградил трех жителей Челябинской области. Информация об этом содержится в указе главы государства, опубликованном на официальном сайте правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник высшей школы Российской федерации“ Шабиеву Салавату Галиевичу, заведующему кафедрой Южно-Уральского государственного университета. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Перевозчикова Владимира Андреевича, фрезеровщика ООО „Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК“, Халимова Анатолия Габдрафиковича начальника цеха ООО „Челябинский компрессорный завод“», — говорится в документе.