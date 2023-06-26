В Тюмени воспитатель детсада избежала наказания за дачу взятки

27 июня 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Тюменка хотела дать взятку врачу, однако не сделала этого из-за хитрости посредника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Воспитатель детского сада в Тюмени передала взятку для покупки справки от нарколога, чтобы восстановить водительские права, однако посредник смог получить документ без денег, из-за чего женщина избежала наказания по уголовной статье. Информация содержится в судебном акте по делу. «Тюменка, ранее лишенная водительского удостоверения, захотела его восстановить. Для этого ей нужна была справка от нарколога. Чтобы сэкономить время, женщина решила купить документ. Она передала 16 тысяч рублей посреднику, который был знаком с врачом „Областного наркологического диспансера“», — следует из материалов судебного акта. Таким образом, подсудимая собиралась дать взятку должностному лицу. Однако этого не произошло. Посредник, пользуясь тем, что врач диспансера его хорошая знакомая, не стал сообщать доктору о деньгах, а попросил помочь по-дружески. Медик согласилась и выдала воспитательнице необходимую бумагу. При этом нужные исследования женщина прошла, ей просто обеспечили отсутствие очередей и освободили от долгого ожидания приема. Из-за того, что деньги за услугу тюменка, по сути, не заплатила (посредник присвоил их себе), но собиралась, то ее преступление переквалифицировали на менее тяжкое — покушение на дачу взятки. Однако по этой статье на момент суда истек срок давности, поэтому никакого наказания женщина не понесла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Воспитатель детского сада в Тюмени передала взятку для покупки справки от нарколога, чтобы восстановить водительские права, однако посредник смог получить документ без денег, из-за чего женщина избежала наказания по уголовной статье. Информация содержится в судебном акте по делу. «Тюменка, ранее лишенная водительского удостоверения, захотела его восстановить. Для этого ей нужна была справка от нарколога. Чтобы сэкономить время, женщина решила купить документ. Она передала 16 тысяч рублей посреднику, который был знаком с врачом „Областного наркологического диспансера“», — следует из материалов судебного акта. Таким образом, подсудимая собиралась дать взятку должностному лицу. Однако этого не произошло. Посредник, пользуясь тем, что врач диспансера его хорошая знакомая, не стал сообщать доктору о деньгах, а попросил помочь по-дружески. Медик согласилась и выдала воспитательнице необходимую бумагу. При этом нужные исследования женщина прошла, ей просто обеспечили отсутствие очередей и освободили от долгого ожидания приема. Из-за того, что деньги за услугу тюменка, по сути, не заплатила (посредник присвоил их себе), но собиралась, то ее преступление переквалифицировали на менее тяжкое — покушение на дачу взятки. Однако по этой статье на момент суда истек срок давности, поэтому никакого наказания женщина не понесла.