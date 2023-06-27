В Челябинске появилось новое креативное пространство

Алексей Текслер побывал в креативном пространстве и рассказал об этом в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска в библиотеке на улице Цвиллинга появилось новое креативное пространство. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Алексей Текслер.

«Очень современное креативное пространство появилось в Челябинске. На улице Цвиллинга, где раньше располагался отдел иностранной литературы Публичной библиотеки, открылся креативный центр», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор назвал этот проект новым форматом получения знаний. Но пространство пригодно не только для учебы. Здесь можно читать и заниматься в тишине — много иностранной литературы, книг по креативным индустриям. Также там можно заниматься творчеством, придумывать интересные события и обсуждения.

Креативное пространство открылось на улице Цвиллинга Telegram-канал Алексея Текслера

Раньше в помещении был отдел иностранных языков Публичной библиотеки Telegram-канал Алексея Текслера

Креативное пространство выглядит как арт-объект Telegram-канал Алексея Текслера

Помещение оборудовали большими экранами-смартфонами Telegram-канал Алексея Текслера