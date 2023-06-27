В Челябинске появилось новое креативное пространство

В центре Челябинска в библиотеке на улице Цвиллинга появилось новое креативное пространство. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Алексей Текслер.
«Очень современное креативное пространство появилось в Челябинске. На улице Цвиллинга, где раньше располагался отдел иностранной литературы Публичной библиотеки, открылся креативный центр», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор назвал этот проект новым форматом получения знаний. Но пространство пригодно не только для учебы. Здесь можно читать и заниматься в тишине — много иностранной литературы, книг по креативным индустриям. Также там можно заниматься творчеством, придумывать интересные события и обсуждения.
Креативное пространство открылось на улице Цвиллинга
Telegram-канал Алексея Текслера
Раньше в помещении был отдел иностранных языков Публичной библиотеки
Telegram-канал Алексея Текслера
Креативное пространство выглядит как арт-объект
Telegram-канал Алексея Текслера
Помещение оборудовали большими экранами-смартфонами
Telegram-канал Алексея Текслера
В пространстве можно подумать или позаниматься в тишине
В центре Челябинска в библиотеке на улице Цвиллинга появилось новое креативное пространство. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Алексей Текслер. «Очень современное креативное пространство появилось в Челябинске. На улице Цвиллинга, где раньше располагался отдел иностранной литературы Публичной библиотеки, открылся креативный центр», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор назвал этот проект новым форматом получения знаний. Но пространство пригодно не только для учебы. Здесь можно читать и заниматься в тишине — много иностранной литературы, книг по креативным индустриям. Также там можно заниматься творчеством, придумывать интересные события и обсуждения.