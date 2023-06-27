В Челябинске появилось новое креативное пространство

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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер побывал в креативном пространстве и рассказал об этом в соцсетях Фото:

В центре Челябинска в библиотеке на улице Цвиллинга появилось новое креативное пространство. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Алексей Текслер.

«Очень современное креативное пространство появилось в Челябинске. На улице Цвиллинга, где раньше располагался отдел иностранной литературы Публичной библиотеки, открылся креативный центр», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор назвал этот проект новым форматом получения знаний. Но пространство пригодно не только для учебы. Здесь можно читать и заниматься в тишине — много иностранной литературы, книг по креативным индустриям. Также там можно заниматься творчеством, придумывать интересные события и обсуждения.

Креативное пространство открылось на улице Цвиллинга
Креативное пространство открылось на улице Цвиллинга
Раньше в помещении был отдел иностранных языков Публичной библиотеки
Раньше в помещении был отдел иностранных языков Публичной библиотеки
Креативное пространство выглядит как арт-объект
Креативное пространство выглядит как арт-объект
Помещение оборудовали большими экранами-смартфонами
Помещение оборудовали большими экранами-смартфонами
В пространстве можно подумать или позаниматься в тишине
В пространстве можно подумать или позаниматься в тишине

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В центре Челябинска в библиотеке на улице Цвиллинга появилось новое креативное пространство. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Алексей Текслер. «Очень современное креативное пространство появилось в Челябинске. На улице Цвиллинга, где раньше располагался отдел иностранной литературы Публичной библиотеки, открылся креативный центр», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор назвал этот проект новым форматом получения знаний. Но пространство пригодно не только для учебы. Здесь можно читать и заниматься в тишине — много иностранной литературы, книг по креативным индустриям. Также там можно заниматься творчеством, придумывать интересные события и обсуждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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