Депутаты Пермской гордумы отказали мэрии в дополнительных деньгах на борьбу с мусором

27 июня 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Малютин сегодня к мэрии строг Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Перми запросила у городских депутатов дополнительные 66 млн рублей на борьбу с несанкционированными свалками. Однако дума отказала в выделении средств, так как утроение бюджета необоснованно, заявил спикер Дмитрий Малютин. По его словам, создавая муниципальное учреждение «Полигон», которому передали от районных администраций полномочия по ликвидации свалок, мэрия утверждала, что дополнительных денег не понадобится. «Администрация выходит с предложением о выделении еще 66 млн рублей, то есть в три раза больше, чем мы запланировали в бюджете. Что случилось, уважаемые коллеги? У нас стало больше свалок, или город превратился в одну большую свалку? Нет», — задал риторические вопросы и ответил на них Малютин. Трансляция заседания велась на сайте думы. Спикер также отметил, что чиновники мэрии в обосновании необходимости дополнительных расходов свалками называют мусор, скопившийся около контейнерных площадок. А на их содержание деньги уже выделены. При этом проверка семи таких мест показала, что реальные объемы мусора в разы меньше, чем заявляют чиновники. «Пишем 136 кубов, а там всего пять кубов. Кто-то не проверил такие заявки и подал такие объемы для финансирования. Так работать нельзя», — резюмировал Малютин. В итоге заявку мэрии отклонили на уровне комитета по бюджету. На рассмотрение пленарного заседания ее выносить не стали. Ранее, как рассказывало URA.RU Дмитрий Малютин раскритиковал сотрудников администрации Перми за плохую работу над бюджетом города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Перми запросила у городских депутатов дополнительные 66 млн рублей на борьбу с несанкционированными свалками. Однако дума отказала в выделении средств, так как утроение бюджета необоснованно, заявил спикер Дмитрий Малютин. По его словам, создавая муниципальное учреждение «Полигон», которому передали от районных администраций полномочия по ликвидации свалок, мэрия утверждала, что дополнительных денег не понадобится. «Администрация выходит с предложением о выделении еще 66 млн рублей, то есть в три раза больше, чем мы запланировали в бюджете. Что случилось, уважаемые коллеги? У нас стало больше свалок, или город превратился в одну большую свалку? Нет», — задал риторические вопросы и ответил на них Малютин. Трансляция заседания велась на сайте думы. Спикер также отметил, что чиновники мэрии в обосновании необходимости дополнительных расходов свалками называют мусор, скопившийся около контейнерных площадок. А на их содержание деньги уже выделены. При этом проверка семи таких мест показала, что реальные объемы мусора в разы меньше, чем заявляют чиновники. «Пишем 136 кубов, а там всего пять кубов. Кто-то не проверил такие заявки и подал такие объемы для финансирования. Так работать нельзя», — резюмировал Малютин. В итоге заявку мэрии отклонили на уровне комитета по бюджету. На рассмотрение пленарного заседания ее выносить не стали. Ранее, как рассказывало URA.RU Дмитрий Малютин раскритиковал сотрудников администрации Перми за плохую работу над бюджетом города.