Пермяк отсудил 70 тысяч рублей у государства за уголовное преследование

Изначально пермяк требовал в суде 250 тысяч рублей в качестве компенсации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Кунгура (Пермский край) отсудил у казны РФ 70 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Пермяка обвиняли в незаконном производстве этилового спирта, однако потом дело закрыли, сообщается на сайте Кунгурского городского суда.

«Решением Кунгурского городского суда с Министерства Финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей», — говорится на сайте суда. Изначально истец запрашивал компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Местного жителя незаконно привлекли к уголовной ответственности по ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции). Преследование в отношении потерпевшего продолжалось в течение восьми месяцев и было прекращено в связи с отсутствием состава преступления в марте 2023 года. Во время преследования пермяка неоднократно допрашивали, лишали свободы перемещения, у него дома проводили обыски. После прекращения преследования местный житель решил обратиться в суд.