Пермяк отсудил 70 тысяч рублей у государства за уголовное преследование

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Изначально пермяк требовал в суде 250 тысяч рублей в качестве компенсации Фото:

Житель Кунгура (Пермский край) отсудил у казны РФ 70 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Пермяка обвиняли в незаконном производстве этилового спирта, однако потом дело закрыли, сообщается на сайте Кунгурского городского суда.

«Решением Кунгурского городского суда с Министерства Финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей», — говорится на сайте суда. Изначально истец запрашивал компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Местного жителя незаконно привлекли к уголовной ответственности по ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции). Преследование в отношении потерпевшего продолжалось в течение восьми месяцев и было прекращено в связи с отсутствием состава преступления в марте 2023 года. Во время преследования пермяка неоднократно допрашивали, лишали свободы перемещения, у него дома проводили обыски. После прекращения преследования местный житель решил обратиться в суд.

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Житель Кунгура (Пермский край) отсудил у казны РФ 70 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Пермяка обвиняли в незаконном производстве этилового спирта, однако потом дело закрыли, сообщается на сайте Кунгурского городского суда. «Решением Кунгурского городского суда с Министерства Финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей», — говорится на сайте суда. Изначально истец запрашивал компенсацию в размере 250 тысяч рублей. Местного жителя незаконно привлекли к уголовной ответственности по ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции). Преследование в отношении потерпевшего продолжалось в течение восьми месяцев и было прекращено в связи с отсутствием состава преступления в марте 2023 года. Во время преследования пермяка неоднократно допрашивали, лишали свободы перемещения, у него дома проводили обыски. После прекращения преследования местный житель решил обратиться в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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