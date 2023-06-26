В Сургуте семья обвинила Сбер в ошибке, из-за которой они остались без квартиры

27 июня 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

За услуги Сбер взял с сургутян почти 20 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте семья обвинила Сбер в ошибке, из-за которой югорчане остались без квартиры, купленной в ипотеку, а также лишились поездки на юг. Об этом URA.RU сообщила жительница города на условиях анонимности. «Оформляли документы через Домклик. Заплатили им за оформление безопасной сделки с проверкой. Почти месяц они проверяли все и исправляли договор с риелтором продавца. 24 июня мы подписали в отделении Сбера соглашение купли-продажи, а через несколько дней позвонил менеджер банка и сказал, что в договоре ошибка и его нужно исправлять. А мы уже первый взнос внесли и ипотеку оформили, а квартира не наша», — сообщила женщина. Также она добавила, что из-за исправления документов ей нужно находиться в Сургуте. А для этого придется отказаться от туристической поездки, которую они с мужем купили после оформления сделки в Сбере. «Мы купили тур, и сейчас нужно от него отказываться, чтоб дооформить сделку. А по условиям покупки тура мы потеряем практически всю сумму в случае отказа. Плюс нам нужно сейчас найти в аренду квартиру, потому что от старой мы отказались, уверенные, что переедем в свою купленную», — добавила собеседница. За разъяснениями журналист агентства обратился в Сбер. «Банк проводит проверку по этой ситуации. Мы приложим все усилия, чтобы клиент как можно быстрее смог выйти на сделку и приобрести жилье», — сообщили в Сбере. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута пожаловался Набиуллиной на банк «Открытие». Мужчина уверен, что сотрудники банка продали ему при оформлении автокредита ненужную услугу, которая стоила ему дополнительных трат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте семья обвинила Сбер в ошибке, из-за которой югорчане остались без квартиры, купленной в ипотеку, а также лишились поездки на юг. Об этом URA.RU сообщила жительница города на условиях анонимности. «Оформляли документы через Домклик. Заплатили им за оформление безопасной сделки с проверкой. Почти месяц они проверяли все и исправляли договор с риелтором продавца. 24 июня мы подписали в отделении Сбера соглашение купли-продажи, а через несколько дней позвонил менеджер банка и сказал, что в договоре ошибка и его нужно исправлять. А мы уже первый взнос внесли и ипотеку оформили, а квартира не наша», — сообщила женщина. Также она добавила, что из-за исправления документов ей нужно находиться в Сургуте. А для этого придется отказаться от туристической поездки, которую они с мужем купили после оформления сделки в Сбере. «Мы купили тур, и сейчас нужно от него отказываться, чтоб дооформить сделку. А по условиям покупки тура мы потеряем практически всю сумму в случае отказа. Плюс нам нужно сейчас найти в аренду квартиру, потому что от старой мы отказались, уверенные, что переедем в свою купленную», — добавила собеседница. За разъяснениями журналист агентства обратился в Сбер. «Банк проводит проверку по этой ситуации. Мы приложим все усилия, чтобы клиент как можно быстрее смог выйти на сделку и приобрести жилье», — сообщили в Сбере. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута пожаловался Набиуллиной на банк «Открытие». Мужчина уверен, что сотрудники банка продали ему при оформлении автокредита ненужную услугу, которая стоила ему дополнительных трат.