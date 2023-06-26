По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем
На Велижанском тракте под Тюменью водитель погиб, съехав в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
«Трагедия на километре Велижанского тракта под Тюменью. В СНТ „Березка-3“ автомобиль Great Wall съехал в кювет. 68-летний водитель погиб на месте ДТП», — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Обстоятельства происшествия выясняются.
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