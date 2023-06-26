Под Тюменью водитель погиб, съехав в кювет 27 июня 2023 в 20:07 Размер текста - 17 + По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Велижанском тракте под Тюменью водитель погиб, съехав в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «Трагедия на километре Велижанского тракта под Тюменью. В СНТ „Березка-3“ автомобиль Great Wall съехал в кювет. 68-летний водитель погиб на месте ДТП», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Обстоятельства происшествия выясняются. На Велижанском тракте под Тюменью водитель погиб, съехав в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «Трагедия на километре Велижанского тракта под Тюменью. В СНТ „Березка-3“ автомобиль Great Wall съехал в кювет. 68-летний водитель погиб на месте ДТП», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Обстоятельства происшествия выясняются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям