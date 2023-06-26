26 июня 2023

Под Тюменью водитель погиб, съехав в кювет

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем Фото:

На Велижанском тракте под Тюменью водитель погиб, съехав в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Трагедия на километре Велижанского тракта под Тюменью. В СНТ „Березка-3“ автомобиль Great Wall съехал в кювет. 68-летний водитель погиб на месте ДТП», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Обстоятельства происшествия выясняются.

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На Велижанском тракте под Тюменью водитель погиб, съехав в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «Трагедия на километре Велижанского тракта под Тюменью. В СНТ „Березка-3“ автомобиль Great Wall съехал в кювет. 68-летний водитель погиб на месте ДТП», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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