Челябинский госфонд «Защитники Отечества» помог ветерану СВО поступить в вуз

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Челябинский фонд «Защитники Отечества» помог участнику спецоперации поступить в вуз Фото:

В Челябинске соцкоординаторы филиала фонда «Защитники Отечества» помогли участнику СВО поступить в Московский университет гражданской авиации. Историю Германа Елыкова рассказали URA.RU в пресс-службе организации.

«Успешно завершилась история ветерана СВО Елыкова, который пришел за помощью в поступлении в Московский университет гражданской авиации. Его вопросом занялась социальный координатор фонда: консультировала по сбору и подаче документов, выстраивала взаимодействие между вузом и своим подопечным, поддерживала», — уточнили в пресс-службе.

На решение этого вопроса потребовалось всего две недели. Как результат, Герман Елыков поступил в вуз и будет учиться на заочном отделении. Соцкоординатор продолжает работать с подопечным. Следующая ее задача — помочь с трудоустройством участнику спецоперации и его супруги.

Ранее сообщалось, что 30 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл филиал госфонда «Защитники Отечества». Организация учреждена по решению президента РФ Владимира Путина для поддержки и помощи ветеранам СВО и их семьям.

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В Челябинске соцкоординаторы филиала фонда «Защитники Отечества» помогли участнику СВО поступить в Московский университет гражданской авиации. Историю Германа Елыкова рассказали URA.RU в пресс-службе организации. «Успешно завершилась история ветерана СВО Елыкова, который пришел за помощью в поступлении в Московский университет гражданской авиации. Его вопросом занялась социальный координатор фонда: консультировала по сбору и подаче документов, выстраивала взаимодействие между вузом и своим подопечным, поддерживала», — уточнили в пресс-службе. На решение этого вопроса потребовалось всего две недели. Как результат, Герман Елыков поступил в вуз и будет учиться на заочном отделении. Соцкоординатор продолжает работать с подопечным. Следующая ее задача — помочь с трудоустройством участнику спецоперации и его супруги. Ранее сообщалось, что 30 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл филиал госфонда «Защитники Отечества». Организация учреждена по решению президента РФ Владимира Путина для поддержки и помощи ветеранам СВО и их семьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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