Челябинский госфонд «Защитники Отечества» помог ветерану СВО поступить в вуз

В Челябинске соцкоординаторы филиала фонда «Защитники Отечества» помогли участнику СВО поступить в Московский университет гражданской авиации. Историю Германа Елыкова рассказали URA.RU в пресс-службе организации.
«Успешно завершилась история ветерана СВО Елыкова, который пришел за помощью в поступлении в Московский университет гражданской авиации. Его вопросом занялась социальный координатор фонда: консультировала по сбору и подаче документов, выстраивала взаимодействие между вузом и своим подопечным, поддерживала», — уточнили в пресс-службе.
На решение этого вопроса потребовалось всего две недели. Как результат, Герман Елыков поступил в вуз и будет учиться на заочном отделении. Соцкоординатор продолжает работать с подопечным. Следующая ее задача — помочь с трудоустройством участнику спецоперации и его супруги.
Ранее сообщалось, что 30 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл филиал госфонда «Защитники Отечества». Организация учреждена по решению президента РФ Владимира Путина для поддержки и помощи ветеранам СВО и их семьям.
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