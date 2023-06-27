Челябинский госфонд «Защитники Отечества» помог ветерану СВО поступить в вуз

27 июня 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Челябинский фонд «Защитники Отечества» помог участнику спецоперации поступить в вуз Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске соцкоординаторы филиала фонда «Защитники Отечества» помогли участнику СВО поступить в Московский университет гражданской авиации. Историю Германа Елыкова рассказали URA.RU в пресс-службе организации. «Успешно завершилась история ветерана СВО Елыкова, который пришел за помощью в поступлении в Московский университет гражданской авиации. Его вопросом занялась социальный координатор фонда: консультировала по сбору и подаче документов, выстраивала взаимодействие между вузом и своим подопечным, поддерживала», — уточнили в пресс-службе. На решение этого вопроса потребовалось всего две недели. Как результат, Герман Елыков поступил в вуз и будет учиться на заочном отделении. Соцкоординатор продолжает работать с подопечным. Следующая ее задача — помочь с трудоустройством участнику спецоперации и его супруги. Ранее сообщалось, что 30 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл филиал госфонда «Защитники Отечества». Организация учреждена по решению президента РФ Владимира Путина для поддержки и помощи ветеранам СВО и их семьям.

В Челябинске соцкоординаторы филиала фонда «Защитники Отечества» помогли участнику СВО поступить в Московский университет гражданской авиации. Историю Германа Елыкова рассказали URA.RU в пресс-службе организации. «Успешно завершилась история ветерана СВО Елыкова, который пришел за помощью в поступлении в Московский университет гражданской авиации. Его вопросом занялась социальный координатор фонда: консультировала по сбору и подаче документов, выстраивала взаимодействие между вузом и своим подопечным, поддерживала», — уточнили в пресс-службе. На решение этого вопроса потребовалось всего две недели. Как результат, Герман Елыков поступил в вуз и будет учиться на заочном отделении. Соцкоординатор продолжает работать с подопечным. Следующая ее задача — помочь с трудоустройством участнику спецоперации и его супруги. Ранее сообщалось, что 30 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл филиал госфонда «Защитники Отечества». Организация учреждена по решению президента РФ Владимира Путина для поддержки и помощи ветеранам СВО и их семьям.