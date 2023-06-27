В салехардской больнице внедрили систему идентификации пациентов

В окружной больнице Салехарда (ЯНАО) ввели вспомогательную меру безопасности в виде разноцветных браслетов. Такую помощь организовали для тех, у кого нет аллергии и кто способен передвигаться самостоятельно, аллергиков и маломобильных граждан. Об этом сообщил в своем telegram-канале Вести Ямал.
«В больнице Салехарда ввели дополнительную меру. Поступившим в стационар надевают на руку специальные браслеты: белые — для тех, у кого нет аллергии и кто способен передвигаться самостоятельно, красные — для аллергиков, а желтые — для маломобильных граждан, которым требуются дополнительное внимание и уход», — передает Вести Ямал.
По их словам, в салехардской больнице внедрили такую меру для того, чтобы оказать своевременную и качественную медицинскую помощи пациентам. Информация о цвете браслета выясняется после анкетирования.
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