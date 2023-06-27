27 июня 2023
26 июня 2023

В салехардской больнице внедрили систему идентификации пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, палата интенсивной терапии, медсестра, лечение, здоровье, рука, пациент, больничная койка, фитнес браслет
Ввели вспомогательную меру безопасности в виде разноцветных браслетов Фото:

В окружной больнице Салехарда (ЯНАО) ввели вспомогательную меру безопасности в виде разноцветных браслетов. Такую помощь организовали для тех, у кого нет аллергии и кто способен передвигаться самостоятельно, аллергиков и маломобильных граждан. Об этом сообщил в своем telegram-канале Вести Ямал.

«В больнице Салехарда ввели дополнительную меру. Поступившим в стационар надевают на руку специальные браслеты: белые — для тех, у кого нет аллергии и кто способен передвигаться самостоятельно, красные — для аллергиков, а желтые — для маломобильных граждан, которым требуются дополнительное внимание и уход», — передает Вести Ямал.

По их словам, в салехардской больнице внедрили такую меру для того, чтобы оказать своевременную и качественную медицинскую помощи пациентам. Информация о цвете браслета выясняется после анкетирования.

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В окружной больнице Салехарда (ЯНАО) ввели вспомогательную меру безопасности в виде разноцветных браслетов. Такую помощь организовали для тех, у кого нет аллергии и кто способен передвигаться самостоятельно, аллергиков и маломобильных граждан. Об этом сообщил в своем telegram-канале Вести Ямал. «В больнице Салехарда ввели дополнительную меру. Поступившим в стационар надевают на руку специальные браслеты: белые — для тех, у кого нет аллергии и кто способен передвигаться самостоятельно, красные — для аллергиков, а желтые — для маломобильных граждан, которым требуются дополнительное внимание и уход», — передает Вести Ямал. По их словам, в салехардской больнице внедрили такую меру для того, чтобы оказать своевременную и качественную медицинскую помощи пациентам. Информация о цвете браслета выясняется после анкетирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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