27 июня 2023
26 июня 2023

Дорожника из ХМАО наградили грамотой правительства РФ

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Жителя ХМАО наградили за достигнутые трудовые успехи Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждение почетной грамотой правительства РФ ведущего эксперта дорожного хозяйства Альберта Куцевола из Нефтеюганска. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден Почетной грамотой правительства РФ житель Нефтеюганска, ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела филиала федерального казенного учреждения „Федеральное управлением автомобильных дорог ‚Урал‘ Федерального дорожного агентства“ Альберт Куцевол», — написано в распоряжение.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил почетной грамотой губернатора Югры Наталью Комарову. Президент России отметил вклад губернатора Югры в укреплении обороноспособности страны и эффективное решение задач государственной важности.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждение почетной грамотой правительства РФ ведущего эксперта дорожного хозяйства Альберта Куцевола из Нефтеюганска. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден Почетной грамотой правительства РФ житель Нефтеюганска, ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела филиала федерального казенного учреждения „Федеральное управлением автомобильных дорог ‚Урал‘ Федерального дорожного агентства“ Альберт Куцевол», — написано в распоряжение. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил почетной грамотой губернатора Югры Наталью Комарову. Президент России отметил вклад губернатора Югры в укреплении обороноспособности страны и эффективное решение задач государственной важности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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