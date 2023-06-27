Дорожника из ХМАО наградили грамотой правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждение почетной грамотой правительства РФ ведущего эксперта дорожного хозяйства Альберта Куцевола из Нефтеюганска. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден Почетной грамотой правительства РФ житель Нефтеюганска, ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела филиала федерального казенного учреждения „Федеральное управлением автомобильных дорог ‚Урал‘ Федерального дорожного агентства“ Альберт Куцевол», — написано в распоряжение.
Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил почетной грамотой губернатора Югры Наталью Комарову. Президент России отметил вклад губернатора Югры в укреплении обороноспособности страны и эффективное решение задач государственной важности.
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