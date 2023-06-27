Челябинская область получит 10 млн рублей на компенсацию проживания беженцев в ПВР

28 июня 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

В ПФР в России проживают более 40 тыс. человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Челябинская область получит 10 151 400 рублей для компенсации содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов РФ. Соответствующее распоряжение Правительства РФ появилось на интернет-портале правовой информации. «Размер межбюджетного трансфера в Челябинскую область составит 10 151 400 рублей. Всего Правительство РФ выделило МЧС России на эти цели почти 1,6 млрд рублей», — указано в документе. В распоряжении также уточняется, что в сутки на человека, проживающего в ПВР, выделяется 913 рублей, еще 415 рублей — на питание. О расходовании направленных средств МЧС обязаны отчитаться до 1 февраля 2024 года. По данным на конец марта 2023 года, в ПФР в России проживают более 40 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в Челябинской области за счет вокзалов расширили список мест для размещения беженцев с территории Донбасса. Первоначально беженцев планировали принимать только в здании вокзала Челябинска. В апреле 2023 года к нему добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска.

Челябинская область получит 10 151 400 рублей для компенсации содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов РФ. Соответствующее распоряжение Правительства РФ появилось на интернет-портале правовой информации. «Размер межбюджетного трансфера в Челябинскую область составит 10 151 400 рублей. Всего Правительство РФ выделило МЧС России на эти цели почти 1,6 млрд рублей», — указано в документе. В распоряжении также уточняется, что в сутки на человека, проживающего в ПВР, выделяется 913 рублей, еще 415 рублей — на питание. О расходовании направленных средств МЧС обязаны отчитаться до 1 февраля 2024 года. По данным на конец марта 2023 года, в ПФР в России проживают более 40 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в Челябинской области за счет вокзалов расширили список мест для размещения беженцев с территории Донбасса. Первоначально беженцев планировали принимать только в здании вокзала Челябинска. В апреле 2023 года к нему добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска.