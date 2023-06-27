27 июня 2023

Челябинская область получит 10 млн рублей на компенсацию проживания беженцев в ПВР

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы в Полевском. Екатеринбург, вещи, вещи для беженцев
В ПФР в России проживают более 40 тыс. человек Фото:

Челябинская область получит 10 151 400 рублей для компенсации содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов РФ. Соответствующее распоряжение Правительства РФ появилось на интернет-портале правовой информации.

«Размер межбюджетного трансфера в Челябинскую область составит 10 151 400 рублей. Всего Правительство РФ выделило МЧС России на эти цели почти 1,6 млрд рублей», — указано в документе.

В распоряжении также уточняется, что в сутки на человека, проживающего в ПВР, выделяется 913 рублей, еще 415 рублей — на питание. О расходовании направленных средств МЧС обязаны отчитаться до 1 февраля 2024 года. По данным на конец марта 2023 года, в ПФР в России проживают более 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области за счет вокзалов расширили список мест для размещения беженцев с территории Донбасса. Первоначально беженцев планировали принимать только в здании вокзала Челябинска. В апреле 2023 года к нему добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска.

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Челябинская область получит 10 151 400 рублей для компенсации содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов РФ. Соответствующее распоряжение Правительства РФ появилось на интернет-портале правовой информации. «Размер межбюджетного трансфера в Челябинскую область составит 10 151 400 рублей. Всего Правительство РФ выделило МЧС России на эти цели почти 1,6 млрд рублей», — указано в документе. В распоряжении также уточняется, что в сутки на человека, проживающего в ПВР, выделяется 913 рублей, еще 415 рублей — на питание. О расходовании направленных средств МЧС обязаны отчитаться до 1 февраля 2024 года. По данным на конец марта 2023 года, в ПФР в России проживают более 40 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в Челябинской области за счет вокзалов расширили список мест для размещения беженцев с территории Донбасса. Первоначально беженцев планировали принимать только в здании вокзала Челябинска. В апреле 2023 года к нему добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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