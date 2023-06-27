В Курганской области создадут добровольческий центр для борьбы с пожарами

В Курганской области откроют ресурсный добровольческий центр, специалисты которого будут задействованы при ликвидации пожаров и наводнений, а также других ЧС на территории региона. Социальный проект стал одним из 20 победителей областного конкурса грантов.
«Цель проекта: минимизация последствий ЧС природного и техногенного характера в Курганской области путем привлечения добровольцев, прошедших подготовку на базе центра, повышение уровня знаний в области личной и общественной безопасности (не менее 1000 жителей области). Общая сумма расходов на реализацию: 1 451 701 рубль», — указано в описании на сайте конкурса.
Пройти спецподготовку в центре смогут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Организация будет подготавливать до 300 обученных добровольцев ежегодно. Проект должен быть реализован к лету следующего года.
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