27 июня 2023
26 июня 2023

В Курганской области создадут добровольческий центр для борьбы с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, волонтеры, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым, газовый балон
Закупленное спецоборудование позволит развернуть штаб координации добровольцев Фото:

В Курганской области откроют ресурсный добровольческий центр, специалисты которого будут задействованы при ликвидации пожаров и наводнений, а также других ЧС на территории региона. Социальный проект стал одним из 20 победителей областного конкурса грантов.

«Цель проекта: минимизация последствий ЧС природного и техногенного характера в Курганской области путем привлечения добровольцев, прошедших подготовку на базе центра, повышение уровня знаний в области личной и общественной безопасности (не менее 1000 жителей области). Общая сумма расходов на реализацию: 1 451 701 рубль», — указано в описании на сайте конкурса.

Пройти спецподготовку в центре смогут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Организация будет подготавливать до 300 обученных добровольцев ежегодно. Проект должен быть реализован к лету следующего года.

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В Курганской области откроют ресурсный добровольческий центр, специалисты которого будут задействованы при ликвидации пожаров и наводнений, а также других ЧС на территории региона. Социальный проект стал одним из 20 победителей областного конкурса грантов. «Цель проекта: минимизация последствий ЧС природного и техногенного характера в Курганской области путем привлечения добровольцев, прошедших подготовку на базе центра, повышение уровня знаний в области личной и общественной безопасности (не менее 1000 жителей области). Общая сумма расходов на реализацию: 1 451 701 рубль», — указано в описании на сайте конкурса. Пройти спецподготовку в центре смогут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Организация будет подготавливать до 300 обученных добровольцев ежегодно. Проект должен быть реализован к лету следующего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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