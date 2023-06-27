27 июня 2023
26 июня 2023

Жители ЯНАО просят помочь раненому оленю. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, глаз, дикое животное
В течение двух недель животное гуляет у порта Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) уже вторую неделю бродит потерянный и раненый олень. Его фото местные жители разместили в социальных сетях. В последний раз животное видели на берегу за «Салехардским речным портом».

«Олень вторую неделю мучается. Уже переплыл на сторону Лабытнанги. У него сломана задняя правая ступня. В данный момент животное находится за организацией „Салехардский речной порт“. Не оставьте без внимания», — пишут местные жители в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

Также под постом отзывчивые жители города пишут о том, что планируют найти животное и приютить. Для этого они ищут тех, кто сможет помочь в его поимке и лечение.

Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии региона. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги олень вышел на переправу. Фотографии с животным были опубликованы в социальных сетях. Под постом участники группы отреагировали на фото с юмором.

Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) уже вторую неделю бродит потерянный и раненый олень. Его фото местные жители разместили в социальных сетях. В последний раз животное видели на берегу за «Салехардским речным портом». «Олень вторую неделю мучается. Уже переплыл на сторону Лабытнанги. У него сломана задняя правая ступня. В данный момент животное находится за организацией „Салехардский речной порт“. Не оставьте без внимания», — пишут местные жители в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». Также под постом отзывчивые жители города пишут о том, что планируют найти животное и приютить. Для этого они ищут тех, кто сможет помочь в его поимке и лечение. Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии региона. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги олень вышел на переправу. Фотографии с животным были опубликованы в социальных сетях. Под постом участники группы отреагировали на фото с юмором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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