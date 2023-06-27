Жители ЯНАО просят помочь раненому оленю. Фото

28 июня 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

В течение двух недель животное гуляет у порта Фото: Анна Майорова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) уже вторую неделю бродит потерянный и раненый олень. Его фото местные жители разместили в социальных сетях. В последний раз животное видели на берегу за «Салехардским речным портом». «Олень вторую неделю мучается. Уже переплыл на сторону Лабытнанги. У него сломана задняя правая ступня. В данный момент животное находится за организацией „Салехардский речной порт“. Не оставьте без внимания», — пишут местные жители в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». Также под постом отзывчивые жители города пишут о том, что планируют найти животное и приютить. Для этого они ищут тех, кто сможет помочь в его поимке и лечение. Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии региона. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги олень вышел на переправу. Фотографии с животным были опубликованы в социальных сетях. Под постом участники группы отреагировали на фото с юмором. Фото: в группе «Лабытнанги Info»

В Лабытнанги (ЯНАО) уже вторую неделю бродит потерянный и раненый олень. Его фото местные жители разместили в социальных сетях. В последний раз животное видели на берегу за «Салехардским речным портом». «Олень вторую неделю мучается. Уже переплыл на сторону Лабытнанги. У него сломана задняя правая ступня. В данный момент животное находится за организацией „Салехардский речной порт“. Не оставьте без внимания», — пишут местные жители в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». Также под постом отзывчивые жители города пишут о том, что планируют найти животное и приютить. Для этого они ищут тех, кто сможет помочь в его поимке и лечение. Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии региона. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги олень вышел на переправу. Фотографии с животным были опубликованы в социальных сетях. Под постом участники группы отреагировали на фото с юмором.