Аналитики раскрыли, какая работа приносит больше счастья

SuperJob: учителя и врачи больше всего любят свою работу

28 июня 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Учителя испытывают больше счастья во время работы, следует из данных исследований Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Большего всего счастья работа приносит учителям, главным бухгалтерам, и врачам. Среди наименее любящих свою работу — продавцы, операторы call-центров и кладовщики. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. «Любящих свою работу больше всего учителей, главных бухгалтеров и врачей: среди них в теплых чувствах к своему делу признаются 76%, 75% и 74% соответственно», — приводит « Газета.Ru » результаты исследований. В пятерку рейтинга также вошли экономисты, программисты и дизайнеры. Согласно исследованию, меньше всего счастья при работе испытывают продавцы, операторы call-центра и кладовщики. В топ самых несчастливых профессий вошли охранники и курьеры. Если сравнивать с предыдущим годом, то количество любящих свою работу среди HR-менеджеров выросло на 16%, а среди водителей на 12%. На этом фоне воспитатели, системные администраторы и администраторы стали реже говорить, что им нравится работать. В 2019 году компания по трудоустройству Headhunter составить свой рейтинг самых счастливых работников в регионах. В топ вошли Ханты-Мансийский автономный округ (6,3 баллов) и Краснодарский край (6 баллов).

Большего всего счастья работа приносит учителям, главным бухгалтерам, и врачам. Среди наименее любящих свою работу — продавцы, операторы call-центров и кладовщики. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. «Любящих свою работу больше всего учителей, главных бухгалтеров и врачей: среди них в теплых чувствах к своему делу признаются 76%, 75% и 74% соответственно», — приводит «Газета.Ru» результаты исследований. В пятерку рейтинга также вошли экономисты, программисты и дизайнеры. Согласно исследованию, меньше всего счастья при работе испытывают продавцы, операторы call-центра и кладовщики. В топ самых несчастливых профессий вошли охранники и курьеры. Если сравнивать с предыдущим годом, то количество любящих свою работу среди HR-менеджеров выросло на 16%, а среди водителей на 12%. На этом фоне воспитатели, системные администраторы и администраторы стали реже говорить, что им нравится работать. В 2019 году компания по трудоустройству Headhunter составить свой рейтинг самых счастливых работников в регионах. В топ вошли Ханты-Мансийский автономный округ (6,3 баллов) и Краснодарский край (6 баллов).