27 июня 2023

Аналитики раскрыли, какая работа приносит больше счастья

SuperJob: учителя и врачи больше всего любят свою работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, учитель, школа, образование
Учителя испытывают больше счастья во время работы, следует из данных исследований Фото:

Большего всего счастья работа приносит учителям, главным бухгалтерам, и врачам. Среди наименее любящих свою работу — продавцы, операторы call-центров и кладовщики. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«Любящих свою работу больше всего учителей, главных бухгалтеров и врачей: среди них в теплых чувствах к своему делу признаются 76%, 75% и 74% соответственно», — приводит «Газета.Ru» результаты исследований. В пятерку рейтинга также вошли экономисты, программисты и дизайнеры.

Согласно исследованию, меньше всего счастья при работе испытывают продавцы, операторы call-центра и кладовщики. В топ самых несчастливых профессий вошли охранники и курьеры.

Если сравнивать с предыдущим годом, то количество любящих свою работу среди HR-менеджеров выросло на 16%, а среди водителей на 12%. На этом фоне воспитатели, системные администраторы и администраторы стали реже говорить, что им нравится работать.

В 2019 году компания по трудоустройству Headhunter составить свой рейтинг самых счастливых работников в регионах. В топ вошли Ханты-Мансийский автономный округ (6,3 баллов) и Краснодарский край (6 баллов).

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Большего всего счастья работа приносит учителям, главным бухгалтерам, и врачам. Среди наименее любящих свою работу — продавцы, операторы call-центров и кладовщики. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. «Любящих свою работу больше всего учителей, главных бухгалтеров и врачей: среди них в теплых чувствах к своему делу признаются 76%, 75% и 74% соответственно», — приводит «Газета.Ru» результаты исследований. В пятерку рейтинга также вошли экономисты, программисты и дизайнеры. Согласно исследованию, меньше всего счастья при работе испытывают продавцы, операторы call-центра и кладовщики. В топ самых несчастливых профессий вошли охранники и курьеры. Если сравнивать с предыдущим годом, то количество любящих свою работу среди HR-менеджеров выросло на 16%, а среди водителей на 12%. На этом фоне воспитатели, системные администраторы и администраторы стали реже говорить, что им нравится работать. В 2019 году компания по трудоустройству Headhunter составить свой рейтинг самых счастливых работников в регионах. В топ вошли Ханты-Мансийский автономный округ (6,3 баллов) и Краснодарский край (6 баллов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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