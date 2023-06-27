В Екатеринбурге на улице Дорожная произошло ДТП с участием ребенка. Девятилетний мальчик вместе с друзьями перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса машины, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по улице Дорожная со стороны Военной в сторону Окраинной, допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомашины, в зоне видимости пешеходного перехода», — рассказали инспекторы.
Они выяснили, что мальчик отпросился у бабушки сходить в гости к другу. Вместе с двумя товарищами он попытался перебежать дорогу, в итоге друзья успели, а он растерялся и после проехавшей машины выбежал прямо на иномарку. Его увезли в больницу с переломом ноги. По словам матери, с ребенком регулярно проводят разговоры о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. Раньше он не нарушал правила.
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