27 июня 2023

Тюменский губернатор Моор обратился с поздравлением к мусульманам

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая в ДК Нефтяник. Тюмень , моор александр
Моор отметил важные заветы праздника Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Глава региона пожелал благополучия, здоровья и энергии для исполнения добрых дел.

«Заветы праздника, такие как крепость веры, добродетель, созидание и добрососедство, неразрывно переплетены с историей родного края, его освоения и развития. На этих традициях построен уникальный многовековой опыт нашего многонационального и многоконфессионального общества в гармоничном сосуществовании, дружбе, труде, защите Отечества, что было и всегда будет служить прочной основой мира и поступательного развития нашего региона и страны», — передает слова Моора пресс-служба правительства Тюменской области.

Губернатор также уверен в том, что мусульмане и дальше будут активно участвовать в жизни региона. «Всем здоровья, благополучия и энергии для исполнения добрых дел», — поздравил Моор.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также передал свои поздравления мусульманам. Полпред также обратил на внимание на показательность событий последних дней.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Глава региона пожелал благополучия, здоровья и энергии для исполнения добрых дел. «Заветы праздника, такие как крепость веры, добродетель, созидание и добрососедство, неразрывно переплетены с историей родного края, его освоения и развития. На этих традициях построен уникальный многовековой опыт нашего многонационального и многоконфессионального общества в гармоничном сосуществовании, дружбе, труде, защите Отечества, что было и всегда будет служить прочной основой мира и поступательного развития нашего региона и страны», — передает слова Моора пресс-служба правительства Тюменской области. Губернатор также уверен в том, что мусульмане и дальше будут активно участвовать в жизни региона. «Всем здоровья, благополучия и энергии для исполнения добрых дел», — поздравил Моор. Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также передал свои поздравления мусульманам. Полпред также обратил на внимание на показательность событий последних дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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