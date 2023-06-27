Тюменский губернатор Моор обратился с поздравлением к мусульманам

28 июня 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Моор отметил важные заветы праздника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Глава региона пожелал благополучия, здоровья и энергии для исполнения добрых дел. «Заветы праздника, такие как крепость веры, добродетель, созидание и добрососедство, неразрывно переплетены с историей родного края, его освоения и развития. На этих традициях построен уникальный многовековой опыт нашего многонационального и многоконфессионального общества в гармоничном сосуществовании, дружбе, труде, защите Отечества, что было и всегда будет служить прочной основой мира и поступательного развития нашего региона и страны», — передает слова Моора пресс-служба правительства Тюменской области. Губернатор также уверен в том, что мусульмане и дальше будут активно участвовать в жизни региона. «Всем здоровья, благополучия и энергии для исполнения добрых дел», — поздравил Моор. Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также передал свои поздравления мусульманам. Полпред также обратил на внимание на показательность событий последних дней.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Глава региона пожелал благополучия, здоровья и энергии для исполнения добрых дел. «Заветы праздника, такие как крепость веры, добродетель, созидание и добрососедство, неразрывно переплетены с историей родного края, его освоения и развития. На этих традициях построен уникальный многовековой опыт нашего многонационального и многоконфессионального общества в гармоничном сосуществовании, дружбе, труде, защите Отечества, что было и всегда будет служить прочной основой мира и поступательного развития нашего региона и страны», — передает слова Моора пресс-служба правительства Тюменской области. Губернатор также уверен в том, что мусульмане и дальше будут активно участвовать в жизни региона. «Всем здоровья, благополучия и энергии для исполнения добрых дел», — поздравил Моор. Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также передал свои поздравления мусульманам. Полпред также обратил на внимание на показательность событий последних дней.