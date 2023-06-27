В Челябинске ищут очевидцев ДТП, в результате которого погиб студент

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции по Челябинску ищут очевидцев ДТП по улице Энгельса, в результате которого погиб студент. Об этом URA.RU сообщили 28 июня в пресс-службе ведомства.
«Требуется помощь очевидцев. 15 июня в Челябинске около дома №24 по улице Энгельса водитель „Лады Ларгус“ совершил наезд на молодого человека, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в пресс-службе.
В результате ДТП пострадал студент. Его госпитализировали в больницу, где он скончался.
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