27 июня 2023

В Челябинске ищут очевидцев ДТП, в результате которого погиб студент

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции по Челябинску ищут очевидцев ДТП по улице Энгельса, в результате которого погиб студент. Об этом URA.RU сообщили 28 июня в пресс-службе ведомства.

«Требуется помощь очевидцев. 15 июня в Челябинске около дома №24 по улице Энгельса водитель „Лады Ларгус“ совершил наезд на молодого человека, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадал студент. Его госпитализировали в больницу, где он скончался.

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Сотрудники Госавтоинспекции по Челябинску ищут очевидцев ДТП по улице Энгельса, в результате которого погиб студент. Об этом URA.RU сообщили 28 июня в пресс-службе ведомства. «Требуется помощь очевидцев. 15 июня в Челябинске около дома №24 по улице Энгельса водитель „Лады Ларгус“ совершил наезд на молодого человека, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в пресс-службе. В результате ДТП пострадал студент. Его госпитализировали в больницу, где он скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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