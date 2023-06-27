27 июня 2023

В Пермском крае пьяная мачеха избила ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее подозреваемую уже привлекали к административной ответственности за нанесение побоев Фото:

В Кочевском муниципальном округе Пермского края полиция возбудила уголовное дело в отношении мачехи, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка. О травмах несовершеннолетнего в дежурную часть сообщил фельдшер скорой помощи, куда он обратился со следами побоев.

«В ходе проверки полученной информации полицейские выяснили, что мальчик пострадал от рук своей мачехи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 24-летняя девушка ударила ребенка кулаком по лицу, в результате чего последний обратился за помощью в медучреждение», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В полиции также установили, что девушку ранее уже привлекали за нанесение побоев к ответственности. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

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В Кочевском муниципальном округе Пермского края полиция возбудила уголовное дело в отношении мачехи, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка. О травмах несовершеннолетнего в дежурную часть сообщил фельдшер скорой помощи, куда он обратился со следами побоев. «В ходе проверки полученной информации полицейские выяснили, что мальчик пострадал от рук своей мачехи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 24-летняя девушка ударила ребенка кулаком по лицу, в результате чего последний обратился за помощью в медучреждение», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В полиции также установили, что девушку ранее уже привлекали за нанесение побоев к ответственности. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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