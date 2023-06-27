В Пермском крае пьяная мачеха избила ребенка

28 июня 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Ранее подозреваемую уже привлекали к административной ответственности за нанесение побоев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кочевском муниципальном округе Пермского края полиция возбудила уголовное дело в отношении мачехи, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка. О травмах несовершеннолетнего в дежурную часть сообщил фельдшер скорой помощи, куда он обратился со следами побоев. «В ходе проверки полученной информации полицейские выяснили, что мальчик пострадал от рук своей мачехи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 24-летняя девушка ударила ребенка кулаком по лицу, в результате чего последний обратился за помощью в медучреждение», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В полиции также установили, что девушку ранее уже привлекали за нанесение побоев к ответственности. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

В Кочевском муниципальном округе Пермского края полиция возбудила уголовное дело в отношении мачехи, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка. О травмах несовершеннолетнего в дежурную часть сообщил фельдшер скорой помощи, куда он обратился со следами побоев. «В ходе проверки полученной информации полицейские выяснили, что мальчик пострадал от рук своей мачехи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 24-летняя девушка ударила ребенка кулаком по лицу, в результате чего последний обратился за помощью в медучреждение», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В полиции также установили, что девушку ранее уже привлекали за нанесение побоев к ответственности. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».