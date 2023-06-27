27 июня 2023
26 июня 2023

На месторождении ЯНАО рабочего убило емкостью для хранения песка

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
На Пуровском месторождении 28 мая погиб рабочий Фото:

В ЯНАО на Пуровском месторождении погиб рабочий, которого зажало между упавшей емкостью для хранения сыпучих материалов (проппаната) и перилами. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО.

«При проведении работ на кустовой площадке одного из месторождений Пуровского района, в результате нарушений правил безопасности, согласно которым запрещается установка бункера для проппаната на грунты разной плотности, произошло падение емкости. В следствии чего, поврежденными перилами оказался зажат стропальщик, смерть мужчины наступила на месте происшествия в результате причиненных ему телесных повреждений», — сообщает пресс-служба СУ СКР на официальном сайте.

Происшествие произошло 28 мая, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе следственных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных за технику безопасности.

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В ЯНАО на Пуровском месторождении погиб рабочий, которого зажало между упавшей емкостью для хранения сыпучих материалов (проппаната) и перилами. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО. «При проведении работ на кустовой площадке одного из месторождений Пуровского района, в результате нарушений правил безопасности, согласно которым запрещается установка бункера для проппаната на грунты разной плотности, произошло падение емкости. В следствии чего, поврежденными перилами оказался зажат стропальщик, смерть мужчины наступила на месте происшествия в результате причиненных ему телесных повреждений», — сообщает пресс-служба СУ СКР на официальном сайте. Происшествие произошло 28 мая, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе следственных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных за технику безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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