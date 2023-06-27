На месторождении ЯНАО рабочего убило емкостью для хранения песка

28 июня 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

На Пуровском месторождении 28 мая погиб рабочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО на Пуровском месторождении погиб рабочий, которого зажало между упавшей емкостью для хранения сыпучих материалов (проппаната) и перилами. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО. «При проведении работ на кустовой площадке одного из месторождений Пуровского района, в результате нарушений правил безопасности, согласно которым запрещается установка бункера для проппаната на грунты разной плотности, произошло падение емкости. В следствии чего, поврежденными перилами оказался зажат стропальщик, смерть мужчины наступила на месте происшествия в результате причиненных ему телесных повреждений», — сообщает пресс-служба СУ СКР на официальном сайте. Происшествие произошло 28 мая, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе следственных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных за технику безопасности.

В ЯНАО на Пуровском месторождении погиб рабочий, которого зажало между упавшей емкостью для хранения сыпучих материалов (проппаната) и перилами. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО. «При проведении работ на кустовой площадке одного из месторождений Пуровского района, в результате нарушений правил безопасности, согласно которым запрещается установка бункера для проппаната на грунты разной плотности, произошло падение емкости. В следствии чего, поврежденными перилами оказался зажат стропальщик, смерть мужчины наступила на месте происшествия в результате причиненных ему телесных повреждений», — сообщает пресс-служба СУ СКР на официальном сайте. Происшествие произошло 28 мая, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе следственных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных за технику безопасности.