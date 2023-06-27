В ХМАО построят завод по ремонту оборудования для нефтедобычи

В Пойковском (ХМАО) появится завод по ремонту оборудования для нефтедобычи. Об этом агентству рассказала глава Нефтеюганского района Алла Бочко.
«Инвесторы выкупили пустующие имущественные комплексы „Роснефти“ на территории Пойковского. Планируют открыть новое предприятие, которое будет работать с нефтепромысловым оборудованием», — сообщила Бочко.
Источник URA.RU поделился, что промышленные объекты выкупило ООО «ЗССК». Предприятие занимается промышленным строительством в округе больше 10 лет.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО построят инновационный металлургический завод по производству фасонного металлопроката. В проект планируют вложить более двух миллиардов рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.