27 июня 2023
26 июня 2023

В ХМАО построят завод по ремонту оборудования для нефтедобычи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Новое предприятие для ремонта нефтяного оборудования появится в Пойковском Фото:

В Пойковском (ХМАО) появится завод по ремонту оборудования для нефтедобычи. Об этом агентству рассказала глава Нефтеюганского района Алла Бочко.

«Инвесторы выкупили пустующие имущественные комплексы „Роснефти“ на территории Пойковского. Планируют открыть новое предприятие, которое будет работать с нефтепромысловым оборудованием», — сообщила Бочко.

Источник URA.RU поделился, что промышленные объекты выкупило ООО «ЗССК». Предприятие занимается промышленным строительством в округе больше 10 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО построят инновационный металлургический завод по производству фасонного металлопроката. В проект планируют вложить более двух миллиардов рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пойковском (ХМАО) появится завод по ремонту оборудования для нефтедобычи. Об этом агентству рассказала глава Нефтеюганского района Алла Бочко. «Инвесторы выкупили пустующие имущественные комплексы „Роснефти“ на территории Пойковского. Планируют открыть новое предприятие, которое будет работать с нефтепромысловым оборудованием», — сообщила Бочко. Источник URA.RU поделился, что промышленные объекты выкупило ООО «ЗССК». Предприятие занимается промышленным строительством в округе больше 10 лет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО построят инновационный металлургический завод по производству фасонного металлопроката. В проект планируют вложить более двух миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...