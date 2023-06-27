27 июня 2023

Пермяк незаконно прописал 12 мигрантов в доме без пола и электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, квартира
В доме оказались незаконно прописаны 12 человек Фото:

Житель Верещагино (Пермский край) незаконно оформил прописку для 12 мигрантов, при этом в жилье не было даже пола. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сотрудники отделения по вопросам миграции выявили в Верещагино мужчину, который зарегистрировал в своем доме 12 мигрантов. При этом проживать они там не собирались поскольку в доме нет электричества, отопления и частично отсутствуют полы», — рассказали в полиции.

Полицейские возбудили в отношении 44-летнего предприимчивого пермяка уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

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Житель Верещагино (Пермский край) незаконно оформил прописку для 12 мигрантов, при этом в жилье не было даже пола. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники отделения по вопросам миграции выявили в Верещагино мужчину, который зарегистрировал в своем доме 12 мигрантов. При этом проживать они там не собирались поскольку в доме нет электричества, отопления и частично отсутствуют полы», — рассказали в полиции. Полицейские возбудили в отношении 44-летнего предприимчивого пермяка уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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