Пермяк незаконно прописал 12 мигрантов в доме без пола и электричества

28 июня 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В доме оказались незаконно прописаны 12 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Верещагино (Пермский край) незаконно оформил прописку для 12 мигрантов, при этом в жилье не было даже пола. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники отделения по вопросам миграции выявили в Верещагино мужчину, который зарегистрировал в своем доме 12 мигрантов. При этом проживать они там не собирались поскольку в доме нет электричества, отопления и частично отсутствуют полы», — рассказали в полиции. Полицейские возбудили в отношении 44-летнего предприимчивого пермяка уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Житель Верещагино (Пермский край) незаконно оформил прописку для 12 мигрантов, при этом в жилье не было даже пола. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники отделения по вопросам миграции выявили в Верещагино мужчину, который зарегистрировал в своем доме 12 мигрантов. При этом проживать они там не собирались поскольку в доме нет электричества, отопления и частично отсутствуют полы», — рассказали в полиции. Полицейские возбудили в отношении 44-летнего предприимчивого пермяка уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.