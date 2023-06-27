Пермяк незаконно прописал 12 мигрантов в доме без пола и электричества

В доме оказались незаконно прописаны 12 человек
Житель Верещагино (Пермский край) незаконно оформил прописку для 12 мигрантов, при этом в жилье не было даже пола. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Сотрудники отделения по вопросам миграции выявили в Верещагино мужчину, который зарегистрировал в своем доме 12 мигрантов. При этом проживать они там не собирались поскольку в доме нет электричества, отопления и частично отсутствуют полы», — рассказали в полиции.
Полицейские возбудили в отношении 44-летнего предприимчивого пермяка уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.
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