В Тюмени назначили выплату для доноров из Украины

В Тюменской области расширили круг доноров, которые имеют право на ежегодную выплату, включив в нее почетных доноров из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины. Соответствующий документ подписан губернатором региона Александром Моором.
«Дополнить административный регламент предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР». Внести в список получателей выплаты граждан, имеющих статус «Почетный донор ДНР», «Почетный донор ЛНР», «Почетный донор Украины», — следует из постановления губернатора Тюменской области.
В настоящее время ежегодная выплата для почетных доноров составляет 16 578 рублей. Мера поддержки является федеральной, в бюджет Тюменской области деньги на эти цели поступают из государственной казны.
Ранее URA.RU писало и о других мерах поддержки, действующих в Тюменской области для граждан, прибывших из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. В частности, нуждающимся предоставляют кров: их заселяют в пункты временного размещения. Накануне стало известно, что региону на эти цели будет выделено 15,8 млн рублей из федерального бюджета.
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