Соревнования, инициированные Путиным, предложили провести в Свердловской области. Фото

28 июня 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Часть этапов Всемирных игр дружбы могут пройти в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лоббирует идею о том, чтобы провести часть этапов Всемирных игр дружбы, анонсированных президентов РФ Владимиром Путиным, в Екатеринбурге. Город активно готовится к международным студенческим соревнованиям, поэтому необходимая инфраструктура тут есть, передает слова главы региона департамент информационной политики. «Мы будем претендовать на право проведения этапов Всемирных игр дружбы, поэтому нам очень важно апробировать созданную в регионе инфраструктуру — по всем дисциплинам, где это возможно», — отметил Евгений Куйвашев. Также он встретился с четырехкратным олимпийским чемпионом, членом совета при президенте России по физической культуре и спорту Александром Поповым и попросил поддержать инициативу региона. В Екатеринбурге можно провести соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, недавно здесь открыли Дворец водных видов спорта. Также город претендует на проведения этапов по легкой атлетике и дзюдо. Проведение Всемирных игр дружбы анонсировал президент страны Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума. Основной площадкой соревнований станет Москва. Евгений Куйвашев попросил Александра Попова поддержать заявку региона на проведение этапов Всемирных игр дружбы Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лоббирует идею о том, чтобы провести часть этапов Всемирных игр дружбы, анонсированных президентов РФ Владимиром Путиным, в Екатеринбурге. Город активно готовится к международным студенческим соревнованиям, поэтому необходимая инфраструктура тут есть, передает слова главы региона департамент информационной политики. «Мы будем претендовать на право проведения этапов Всемирных игр дружбы, поэтому нам очень важно апробировать созданную в регионе инфраструктуру — по всем дисциплинам, где это возможно», — отметил Евгений Куйвашев. Также он встретился с четырехкратным олимпийским чемпионом, членом совета при президенте России по физической культуре и спорту Александром Поповым и попросил поддержать инициативу региона. В Екатеринбурге можно провести соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, недавно здесь открыли Дворец водных видов спорта. Также город претендует на проведения этапов по легкой атлетике и дзюдо. Проведение Всемирных игр дружбы анонсировал президент страны Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума. Основной площадкой соревнований станет Москва.