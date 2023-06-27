Житель челябинского села избил кнутом падчерицу

Житель райцентра Бреды в Челябинской области избил кнутом падчерицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
«Брединец в феврале 2023 года, находясь дома, нанес 14-летней падчерице удары рукой по спине, затем взял кнут и нанес не менее шести ударов по телу. В результате подростку были причинены повреждения в виде кровоподтеков, которые квалифицируются как повреждения, не причинившие вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе.
Ранее 29-летний брединец был судим по части 1 статьи 112 УК РФ за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия»). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов ежемесячного заработка.
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