27 июня 2023

Житель челябинского села избил кнутом падчерицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Казаки препятствуют работе ледодрома на базе отдыха "Лесная сказка". Свердловская область, Верхняя Пышма, казаки, нагайка
Мужчина сначала бил падчерицу рукой, а потом взял кнут Фото:

Житель райцентра Бреды в Челябинской области избил кнутом падчерицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Брединец в феврале 2023 года, находясь дома, нанес 14-летней падчерице удары рукой по спине, затем взял кнут и нанес не менее шести ударов по телу. В результате подростку были причинены повреждения в виде кровоподтеков, которые квалифицируются как повреждения, не причинившие вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе.

Ранее 29-летний брединец был судим по части 1 статьи 112 УК РФ за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия»). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов ежемесячного заработка.

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Житель райцентра Бреды в Челябинской области избил кнутом падчерицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Брединец в феврале 2023 года, находясь дома, нанес 14-летней падчерице удары рукой по спине, затем взял кнут и нанес не менее шести ударов по телу. В результате подростку были причинены повреждения в виде кровоподтеков, которые квалифицируются как повреждения, не причинившие вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе. Ранее 29-летний брединец был судим по части 1 статьи 112 УК РФ за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия»). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов ежемесячного заработка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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