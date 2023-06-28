Православная служба милосердия ищет 5 миллионов на первый этап проекта Фото: Московец Илья © URA.RU

Православная служба милосердия открыла сбор на фундамент и строительство первого корпуса центра нравственно-патриотического воспитания для подростков в селе Колюткино (Свердловская область). На первую часть проекта требуется пять миллионов рублей, говорится на сайте службы милосердия.

«Проект направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, профилактику деструктивного поведения, развитие положительных комуникативных навыков и реализацию личностного потенциала каждого участника. Проще говоря, мы делаем все, чтобы наши дети выросли достойными гражданами своей страны, родителями, христианами», — говорят авторы проекта.

Земля под центр уже есть — его выделили в селе Колюткино. Также авторы проекта уже поставили забор, пробурили скважину, частично сделали канализацию, выкопали котлован, завезли щебень и песок. На то, чтобы заложить фундамент и возвести стены первого корпуса требуются пять миллионов рублей. Пожертвовать просят всех неравнодушных.

Православная служба милосердия является общественной организацией, которая выросла из отдела при Екатеринбургской епархии. На сайте службы указано, что она оказывает социальную и благотворительную помощь.

В планах у организации построить несколько корпусов нравственно-патриотического центра Фото: православная служба милосердия