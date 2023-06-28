В Екатеринбурге для подростков построят нравственно-патриотический центр. Фото

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, священник, отпевание, кадило, религия, православие
Православная служба милосердия ищет 5 миллионов на первый этап проекта Фото:

Православная служба милосердия открыла сбор на фундамент и строительство первого корпуса центра нравственно-патриотического воспитания для подростков в селе Колюткино (Свердловская область). На первую часть проекта требуется пять миллионов рублей, говорится на сайте службы милосердия.

«Проект направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, профилактику деструктивного поведения, развитие положительных комуникативных навыков и реализацию личностного потенциала каждого участника. Проще говоря, мы делаем все, чтобы наши дети выросли достойными гражданами своей страны, родителями, христианами», — говорят авторы проекта.

Земля под центр уже есть — его выделили в селе Колюткино. Также авторы проекта уже поставили забор, пробурили скважину, частично сделали канализацию, выкопали котлован, завезли щебень и песок. На то, чтобы заложить фундамент и возвести стены первого корпуса требуются пять миллионов рублей. Пожертвовать просят всех неравнодушных.

Православная служба милосердия является общественной организацией, которая выросла из отдела при Екатеринбургской епархии. На сайте службы указано, что она оказывает социальную и благотворительную помощь.

В планах у организации построить несколько корпусов нравственно-патриотического центра
В планах у организации построить несколько корпусов нравственно-патриотического центра
Фото:
На первый этап проекта требуется пять миллионов рублей
На первый этап проекта требуется пять миллионов рублей
Фото:

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Православная служба милосердия открыла сбор на фундамент и строительство первого корпуса центра нравственно-патриотического воспитания для подростков в селе Колюткино (Свердловская область). На первую часть проекта требуется пять миллионов рублей, говорится на сайте службы милосердия. «Проект направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, профилактику деструктивного поведения, развитие положительных комуникативных навыков и реализацию личностного потенциала каждого участника. Проще говоря, мы делаем все, чтобы наши дети выросли достойными гражданами своей страны, родителями, христианами», — говорят авторы проекта. Земля под центр уже есть — его выделили в селе Колюткино. Также авторы проекта уже поставили забор, пробурили скважину, частично сделали канализацию, выкопали котлован, завезли щебень и песок. На то, чтобы заложить фундамент и возвести стены первого корпуса требуются пять миллионов рублей. Пожертвовать просят всех неравнодушных. Православная служба милосердия является общественной организацией, которая выросла из отдела при Екатеринбургской епархии. На сайте службы указано, что она оказывает социальную и благотворительную помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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