В ХМАО почти вполовину выросло число IT-преступлений

28 июня 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

За шесть месяцев дистанционные мошенники совершили 2613 преступлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО почти вполовину выросло число преступлений, которые совершаются дистанционно: с помощью телефона и интернета. Врио начальника УГРО УМВД Алексей Бородин во время прямого эфира на странице «ЦУР Югра» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что за этот год произошло 2613 IT-преступлений. «За шесть месяцев 2023 года в ХМАО зарегистрировано 2613 случаев краж и мошенничества, совершенных дистанционным способом. Рост количества преступлений по сравнению с прошлым годом составил 40%, раскрываемость на сегодняшний день — порядка 25%», — рассказал Бородин. Он отметил, что кражи и мошенничество, совершенные дистанционным способом, составляют 35% от общего количества преступлений в округе. Наибольшее число IT-преступлений совершаются посредством телефонных звонков лже-сотрудников банков и силовых служб с подставных номеров, а самые крупные кражи — в области интернет-инвестирования. Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) перевел порядка 50 тысяч рублей мошенникам, когда пытался забронировать отель для отдыха в Абхазии. Мужчина оформил путевку в Гагры на веб-сайт.

В ХМАО почти вполовину выросло число преступлений, которые совершаются дистанционно: с помощью телефона и интернета. Врио начальника УГРО УМВД Алексей Бородин во время прямого эфира на странице «ЦУР Югра» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что за этот год произошло 2613 IT-преступлений. «За шесть месяцев 2023 года в ХМАО зарегистрировано 2613 случаев краж и мошенничества, совершенных дистанционным способом. Рост количества преступлений по сравнению с прошлым годом составил 40%, раскрываемость на сегодняшний день — порядка 25%», — рассказал Бородин. Он отметил, что кражи и мошенничество, совершенные дистанционным способом, составляют 35% от общего количества преступлений в округе. Наибольшее число IT-преступлений совершаются посредством телефонных звонков лже-сотрудников банков и силовых служб с подставных номеров, а самые крупные кражи — в области интернет-инвестирования. Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) перевел порядка 50 тысяч рублей мошенникам, когда пытался забронировать отель для отдыха в Абхазии. Мужчина оформил путевку в Гагры на веб-сайт.