27 июня 2023
26 июня 2023

В ХМАО почти вполовину выросло число IT-преступлений

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За шесть месяцев дистанционные мошенники совершили 2613 преступлений Фото:

В ХМАО почти вполовину выросло число преступлений, которые совершаются дистанционно: с помощью телефона и интернета. Врио начальника УГРО УМВД Алексей Бородин во время прямого эфира на странице «ЦУР Югра» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что за этот год произошло 2613 IT-преступлений.

«За шесть месяцев 2023 года в ХМАО зарегистрировано 2613 случаев краж и мошенничества, совершенных дистанционным способом. Рост количества преступлений по сравнению с прошлым годом составил 40%, раскрываемость на сегодняшний день — порядка 25%», — рассказал Бородин.

Он отметил, что кражи и мошенничество, совершенные дистанционным способом, составляют 35% от общего количества преступлений в округе. Наибольшее число IT-преступлений совершаются посредством телефонных звонков лже-сотрудников банков и силовых служб с подставных номеров, а самые крупные кражи — в области интернет-инвестирования.

Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) перевел порядка 50 тысяч рублей мошенникам, когда пытался забронировать отель для отдыха в Абхазии. Мужчина оформил путевку в Гагры на веб-сайт.

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В ХМАО почти вполовину выросло число преступлений, которые совершаются дистанционно: с помощью телефона и интернета. Врио начальника УГРО УМВД Алексей Бородин во время прямого эфира на странице «ЦУР Югра» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что за этот год произошло 2613 IT-преступлений. «За шесть месяцев 2023 года в ХМАО зарегистрировано 2613 случаев краж и мошенничества, совершенных дистанционным способом. Рост количества преступлений по сравнению с прошлым годом составил 40%, раскрываемость на сегодняшний день — порядка 25%», — рассказал Бородин. Он отметил, что кражи и мошенничество, совершенные дистанционным способом, составляют 35% от общего количества преступлений в округе. Наибольшее число IT-преступлений совершаются посредством телефонных звонков лже-сотрудников банков и силовых служб с подставных номеров, а самые крупные кражи — в области интернет-инвестирования. Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) перевел порядка 50 тысяч рублей мошенникам, когда пытался забронировать отель для отдыха в Абхазии. Мужчина оформил путевку в Гагры на веб-сайт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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