27 июня 2023

В Перми организовали семейный поход с обучением выживанию в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы "Камень Ермака". Кунгур, лес, лето, тайга, природа, река сылва, камень ермак
Жить туристы будут у камня Ермак на реке Сылва Фото:

Пермская турфирма «Живая история» организовала семейное путешествие к скале Ермак, где взрослых и детей будут обучать выживанию в лесу. Участники похода два дня проведут на природе и освоят основные навыки жизни в дикой природе.

«Два дня мы проведем у скалы Ермак и в ее окрестностях. Изучим лесные тропы, покорим первую несложную вершину. А также узнаем, как вести себя в диких условиях: что делать, если потерялся, чем можно перекусить в лесу, как разжечь огонь», — сообщается на странице «Живой истории» в соцсети «ВКонтакте».

Жить участники похода будут в палатках на берегу реки Сылва. Стоимость приключения 3500 рублей для детей и 4500 — для взрослых.

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Пермская турфирма «Живая история» организовала семейное путешествие к скале Ермак, где взрослых и детей будут обучать выживанию в лесу. Участники похода два дня проведут на природе и освоят основные навыки жизни в дикой природе. «Два дня мы проведем у скалы Ермак и в ее окрестностях. Изучим лесные тропы, покорим первую несложную вершину. А также узнаем, как вести себя в диких условиях: что делать, если потерялся, чем можно перекусить в лесу, как разжечь огонь», — сообщается на странице «Живой истории» в соцсети «ВКонтакте». Жить участники похода будут в палатках на берегу реки Сылва. Стоимость приключения 3500 рублей для детей и 4500 — для взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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