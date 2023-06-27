В Перми организовали семейный поход с обучением выживанию в лесу

28 июня 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Жить туристы будут у камня Ермак на реке Сылва Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская турфирма «Живая история» организовала семейное путешествие к скале Ермак, где взрослых и детей будут обучать выживанию в лесу. Участники похода два дня проведут на природе и освоят основные навыки жизни в дикой природе. «Два дня мы проведем у скалы Ермак и в ее окрестностях. Изучим лесные тропы, покорим первую несложную вершину. А также узнаем, как вести себя в диких условиях: что делать, если потерялся, чем можно перекусить в лесу, как разжечь огонь», — сообщается на странице «Живой истории» в соцсети «ВКонтакте». Жить участники похода будут в палатках на берегу реки Сылва. Стоимость приключения 3500 рублей для детей и 4500 — для взрослых.

Пермская турфирма «Живая история» организовала семейное путешествие к скале Ермак, где взрослых и детей будут обучать выживанию в лесу. Участники похода два дня проведут на природе и освоят основные навыки жизни в дикой природе. «Два дня мы проведем у скалы Ермак и в ее окрестностях. Изучим лесные тропы, покорим первую несложную вершину. А также узнаем, как вести себя в диких условиях: что делать, если потерялся, чем можно перекусить в лесу, как разжечь огонь», — сообщается на странице «Живой истории» в соцсети «ВКонтакте». Жить участники похода будут в палатках на берегу реки Сылва. Стоимость приключения 3500 рублей для детей и 4500 — для взрослых.