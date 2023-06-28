28 июня 2023

В Челябинске резко вырос спрос на производственные площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, ангар
Спрос на производственные площадки за полгода вырос вдвое Фото:

В Челябинске в июне 2023 по сравнению с январем резко вырос спрос на производственные площадки и земельные участки под них. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный.

«Стоит сказать, что производство в Челябинске набирает свои обороты. В связи с этим сейчас большим спросом пользуются производственные площадки и земельные участки под них. За последние полгода спрос вырос», — поделился Корытный.

Также генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» отметил, что на данный момент спросом пользуются даже ранее не востребованные складские комплексы и земельные участки под них. В случае обнаружения подобных земель в промзоне или муниципальных районах их активно покупают и арендуют.

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В Челябинске в июне 2023 по сравнению с январем резко вырос спрос на производственные площадки и земельные участки под них. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный. «Стоит сказать, что производство в Челябинске набирает свои обороты. В связи с этим сейчас большим спросом пользуются производственные площадки и земельные участки под них. За последние полгода спрос вырос», — поделился Корытный. Также генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» отметил, что на данный момент спросом пользуются даже ранее не востребованные складские комплексы и земельные участки под них. В случае обнаружения подобных земель в промзоне или муниципальных районах их активно покупают и арендуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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