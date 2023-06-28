В Челябинске резко вырос спрос на производственные площадки

29 июня 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Спрос на производственные площадки за полгода вырос вдвое Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске в июне 2023 по сравнению с январем резко вырос спрос на производственные площадки и земельные участки под них. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный. «Стоит сказать, что производство в Челябинске набирает свои обороты. В связи с этим сейчас большим спросом пользуются производственные площадки и земельные участки под них. За последние полгода спрос вырос», — поделился Корытный. Также генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» отметил, что на данный момент спросом пользуются даже ранее не востребованные складские комплексы и земельные участки под них. В случае обнаружения подобных земель в промзоне или муниципальных районах их активно покупают и арендуют.

В Челябинске в июне 2023 по сравнению с январем резко вырос спрос на производственные площадки и земельные участки под них. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный. «Стоит сказать, что производство в Челябинске набирает свои обороты. В связи с этим сейчас большим спросом пользуются производственные площадки и земельные участки под них. За последние полгода спрос вырос», — поделился Корытный. Также генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» отметил, что на данный момент спросом пользуются даже ранее не востребованные складские комплексы и земельные участки под них. В случае обнаружения подобных земель в промзоне или муниципальных районах их активно покупают и арендуют.