В Челябинске резко вырос спрос на производственные площадки

В Челябинске в июне 2023 по сравнению с январем резко вырос спрос на производственные площадки и земельные участки под них. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный.
«Стоит сказать, что производство в Челябинске набирает свои обороты. В связи с этим сейчас большим спросом пользуются производственные площадки и земельные участки под них. За последние полгода спрос вырос», — поделился Корытный.
Также генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» отметил, что на данный момент спросом пользуются даже ранее не востребованные складские комплексы и земельные участки под них. В случае обнаружения подобных земель в промзоне или муниципальных районах их активно покупают и арендуют.
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