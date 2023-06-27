Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать на тропических бабочках

28 июня 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

За выставку с бабочками можно получить до 150 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать на тропических бабочках. Ямальцы могут сделать бизнес на выставках и продаже бабочек, говорится в объявлении на «Авито». «Рады предложить вам новинку 2023 года. Бизнес без конкурентов! Выставка живых тропических бабочек. Бабочек можно продать во всех стадиях жизни: продажа детских мини-ферм для вылупления бабочек дома, живые бабочки для салонов красоты, фотографов, свадебных ведущих и засушенные бабочки в рамках», — говорится в сообщении. Продавец уточняет, что себестоимость куколок для партнеров 150-200 рублей за штуку. Продавать их можно от 600 до 1700 рублей, утверждают авторы. Также предпринимателям обещают предоставить все необходимое оборудование для вылупления бабочек, оборудование для хранения куколок и выставочное оборудование. Зарабатывать на таком бизнесе можно предположительно до 150 тысяч рублей за день. Ранее сообщалось, что ямальцам предлагали заработать на продаже алкогольного мороженного. Тогда говорилось, что на таком бизнесе можно заработать до 750 тысяч в месяц.

Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать на тропических бабочках. Ямальцы могут сделать бизнес на выставках и продаже бабочек, говорится в объявлении на «Авито». «Рады предложить вам новинку 2023 года. Бизнес без конкурентов! Выставка живых тропических бабочек. Бабочек можно продать во всех стадиях жизни: продажа детских мини-ферм для вылупления бабочек дома, живые бабочки для салонов красоты, фотографов, свадебных ведущих и засушенные бабочки в рамках», — говорится в сообщении. Продавец уточняет, что себестоимость куколок для партнеров 150-200 рублей за штуку. Продавать их можно от 600 до 1700 рублей, утверждают авторы. Также предпринимателям обещают предоставить все необходимое оборудование для вылупления бабочек, оборудование для хранения куколок и выставочное оборудование. Зарабатывать на таком бизнесе можно предположительно до 150 тысяч рублей за день. Ранее сообщалось, что ямальцам предлагали заработать на продаже алкогольного мороженного. Тогда говорилось, что на таком бизнесе можно заработать до 750 тысяч в месяц.