Екатеринбуржца, воткнувшего нож в спящего внука, приговорили к году колонии

28 июня 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Суд отправил в колонию общего режима пенсионера, напавшего на внука Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге вынесли приговор 70-летнему местному жителю за причинение тяжкого вреда здоровью своему 27-летнему внуку. Пенсионер в состоянии алкогольного опьянения вонзил нож в спящего родственника, за это его приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Мужчина признал себя виновным в полном объеме, при этом в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, однако указал, что на его поведение этот факт не повлиял. Чкаловский районный суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. У пенсионера были неприязненные отношения с 27-летним внуком, который с недавних пор проживал с ним в квартире на улице Санаторная. Кроме того незадолго до преступления родственники поссорились. Следствие установило, что в конце марта мужчина взял кухонный нож и вонзил его в грудь спящего внука. Пострадавшего своевременно госпитализировали, его жизнь удалось спасти. Но вред здоровью был причинен тяжкий.

В Екатеринбурге вынесли приговор 70-летнему местному жителю за причинение тяжкого вреда здоровью своему 27-летнему внуку. Пенсионер в состоянии алкогольного опьянения вонзил нож в спящего родственника, за это его приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Мужчина признал себя виновным в полном объеме, при этом в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, однако указал, что на его поведение этот факт не повлиял. Чкаловский районный суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. У пенсионера были неприязненные отношения с 27-летним внуком, который с недавних пор проживал с ним в квартире на улице Санаторная. Кроме того незадолго до преступления родственники поссорились. Следствие установило, что в конце марта мужчина взял кухонный нож и вонзил его в грудь спящего внука. Пострадавшего своевременно госпитализировали, его жизнь удалось спасти. Но вред здоровью был причинен тяжкий.