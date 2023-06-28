Екатеринбуржца, воткнувшего нож в спящего внука, приговорили к году колонии

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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Суд отправил в колонию общего режима пенсионера, напавшего на внука Фото:

В Екатеринбурге вынесли приговор 70-летнему местному жителю за причинение тяжкого вреда здоровью своему 27-летнему внуку. Пенсионер в состоянии алкогольного опьянения вонзил нож в спящего родственника, за это его приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«Мужчина признал себя виновным в полном объеме, при этом в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, однако указал, что на его поведение этот факт не повлиял. Чкаловский районный суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

У пенсионера были неприязненные отношения с 27-летним внуком, который с недавних пор проживал с ним в квартире на улице Санаторная. Кроме того незадолго до преступления родственники поссорились. Следствие установило, что в конце марта мужчина взял кухонный нож и вонзил его в грудь спящего внука. Пострадавшего своевременно госпитализировали, его жизнь удалось спасти. Но вред здоровью был причинен тяжкий.

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В Екатеринбурге вынесли приговор 70-летнему местному жителю за причинение тяжкого вреда здоровью своему 27-летнему внуку. Пенсионер в состоянии алкогольного опьянения вонзил нож в спящего родственника, за это его приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Мужчина признал себя виновным в полном объеме, при этом в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, однако указал, что на его поведение этот факт не повлиял. Чкаловский районный суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. У пенсионера были неприязненные отношения с 27-летним внуком, который с недавних пор проживал с ним в квартире на улице Санаторная. Кроме того незадолго до преступления родственники поссорились. Следствие установило, что в конце марта мужчина взял кухонный нож и вонзил его в грудь спящего внука. Пострадавшего своевременно госпитализировали, его жизнь удалось спасти. Но вред здоровью был причинен тяжкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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