В Свердловской области грузовой поезд сбил девятиклассницу

Трагедия произошла в поселке Троицкий
В поселке Троицкий (Свердловская область) 17-летняя девушка попала под грузовой поезд. Она погибла на месте, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции региона.
«Примерно в 13:25 часов 28 июня машинист грузового поезда увидел человека, лежащего в колее. Личность погибшей уже установили — это местная жительница 2006 года рождения. Выясняются точные обстоятельства случившегося, устанавливаются возможные очевидцы, анализируется движение поездов на данном участке пути», — отметили в полиции.
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