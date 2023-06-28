В Свердловской области грузовой поезд сбил девятиклассницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Железная дорога. Челябинская область, рельсы, железнодорожный состав, шпалы, грузовой поезд, ржд, железная дорога, поезд
Трагедия произошла в поселке Троицкий Фото:

В поселке Троицкий (Свердловская область) 17-летняя девушка попала под грузовой поезд. Она погибла на месте, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции региона.

«Примерно в 13:25 часов 28 июня машинист грузового поезда увидел человека, лежащего в колее. Личность погибшей уже установили — это местная жительница 2006 года рождения. Выясняются точные обстоятельства случившегося, устанавливаются возможные очевидцы, анализируется движение поездов на данном участке пути», — отметили в полиции.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Троицкий (Свердловская область) 17-летняя девушка попала под грузовой поезд. Она погибла на месте, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции региона. «Примерно в 13:25 часов 28 июня машинист грузового поезда увидел человека, лежащего в колее. Личность погибшей уже установили — это местная жительница 2006 года рождения. Выясняются точные обстоятельства случившегося, устанавливаются возможные очевидцы, анализируется движение поездов на данном участке пути», — отметили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...